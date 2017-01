Von Philipp Schwartze

Ischgl – Mitten auf der Piste bleiben Skifahrer stehen, zücken ihre Smartphones zum Filmen, deuten auf eine weiße Skulptur, die zwischen zwei Pisten aus dem Boden zu wachsen scheint. Zwei Männer schnitzen ein Gesicht und eine Sektflasche in das Schneegebilde. 30 mal 11 Meter breit und viereinhalb Meter hoch sei die Schneemasse zu Beginn gewesen, sagt einer der beiden, der Grödner Bildhauer Lorenz Demetz, und beschreibt mit seinen Händen ein riesiges Areal.

Zum 24. Mal findet in ­Ischgl der Schneeskulpturenwettbewerb „Formen in Weiß“ statt. Dieses Jahr heißt das Thema Spitzenköche, wie Andreas Steibl vom TVB Paznaun-Ischgl erklärt. Anlaß ist die 20. Auflage des Ski- und Koch-Bewerbs „Sterne Cup der Köche“. Seit Montag schuften Teams aus Österreich, Deutschland, Italien, der Schweiz und Großbritannien bei nicht gerade küchenwarmen Temperaturen an zehn Skulpturen.

„Bis zu sechs Stunden arbeiten wir täglich. Die körperliche Anstrengung hält uns warm“, sagt der Teamkollege von Demetz, Thomas Mussner. Beide sind bereits zum zehnten Mal dabei. „Letztes Jahr war es schwierig mit dem Wind“, berichtet Mussner mit Blick zum höhergelegenen Flimjoch, wo es Windspitzen von bis zu 120 km/h gibt.

Fährt man dort mit dem Lift hinauf, findet man auch dort zwei dick eingepackte Menschen. „Das ist der geilste Platz hier!“, brüllt der gebürtige Wiener Thomas Polcik gegen den Wind. „Die Aussicht ist einfach urcool.“ Auch er ist Bildhauer, bildet zusammen mit Davide Keblajuju Kei – beide zum ersten Mal dabei – das einzige heimische Team.

Ihre Skulptur ist allerdings noch nicht so weit fortgeschritten wie jene der Konkurrenz. „Wir mussten erst das richtige Werkzeug finden“, erklärt Polcik. Trotz hinfälligem Zeitplan wollen sie mit einer einfacheren Ausführung ihrer Skulptur bis heute Mittag, dem Tag der Jury-Entscheidung, fertig sein.

Kei, der nicht Ski fahren kann und deshalb per Pistenbully zu seinem windigen Arbeitsplatz gebracht werden muss, genießt den Ausflug in eine neue Welt. „Normalerweise arbeite ich bei hohen Temperaturen in der Nähe von Brennöfen“, ertönt irgendwo hinter Schal und Skibrille seine Stimme, ehe er gezielt auf den Schnee einsticht.

Deutlich weiter ist dagegen das zweite Grödner Team, die zwanzigfachen Teilnehmer und Dreifach-Gewinner Ivan Holzknecht und Armin Rifesser unterhalb der Bergstation der Silvrettabahn. Am dritten Tag sind bei ihnen bereits die Ratte und der Koch aus dem Film „Ratatouille“ zu erkennen. „Wir nehmen uns jedes Jahr extra eine Woche frei und dann heißt es fünf Tage volles Programm“, spricht Holzknecht auch vom abendlichen Ausgeh-Programm.

Doch zuvor heißt es arbeiten. „Die gigantische Größe des Schneehaufens ist die größte Herausforderung“, meint er am Fuße der Figur. Und schwierige Sichtverhältnisse, denn ohne Sonne fehle die Sicht auf die Konturen.

Bei Ralf Rosa und Peter Fechtig etwas weiter oberhalb kommt gerade der Pistenbully vorbei und schiebt den überflüssigen Schnee beiseite.

Der Kopf des deutschen Fernsehkoch Horst Lichter ist bereits zu erkennen, inklusive markantem Schnurrbart und natürlich komplett aus Schnee. „Von oben nach unten“, erklärt Fechtig die Arbeitsweise. „Beim Skifahren haben wir die Skulpturen entdeckt und sind zum 19. Mal dabei“, ergänzt er, ehe die beiden Deutschen den Pistenbully dirigieren.

Bis zur Schneeschmelze sind die Skulpturen noch zu sehen, ehe sie zu Wasser werden und Platz für neue Motive im nächsten Jahr machen.