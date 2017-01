Von Wolfgang Otter

Wörgl, Wien – Mehrere hundert Wörgler machen sich heute und morgen auf in Richtung Wien, wo Samstagmittag mit dem Empfang im Rathaushof ein unterhaltsames Wochenende in der Bundeshauptstadt beginnt. Die Unterländer Stadt richtet – wie berichtet – den traditionsreichen Tirolerball des Tirolerbundes aus. Dabei gibt es auch ein Jubiläum, zum 25. Mal findet er nämlich in dem beeindruckenden Ambiente der Säle des Wiener Rathauses statt.

Wörgls Bürgermeisterin Hedi Wechner und Herwig Pelzer, Obmann des Tirolerbundes in Wien, können nicht nur über 1000 Ballgäste, sondern auch Bürgermeister und Vertreter anderer Tiroler Orte begrüßen. Auch Marti­n Krumschnabel, Bürgermeister von Kufstein, reist mit einer rund 20-köpfigen Delegation an. Erwartet werden auch Landeshauptmann Günther Platter sowie Vertreter der Tiroler Landespolitik und Tiroler Abgeordnete zum Nationalrat.

Wörgl wird sich in Wien als Energiemetropole präsentieren. Dabei haben die Wörgler als Kontrapunkt zum Donauwalzer einen eigens komponierten Marsch im Reisegepäck mit dabei. Zusätzlich zum farbenprächtigen Einzug um 21 Uhr mit den Vereinen und der Überraschungs-Mitternachtseinlage (mit Sport und Musik) wird erstmals ein Marktplatz mit traditionellen Gewerben in den Sälen des Rathauses aufgebaut.

Am 22. Jänner wird öffentlich nachgefeiert. Ab 11.30 Uhr formiert sich am Sonntag nach der Kranzniederlegung beim Andreas-Hofer-Denkmal auf dem Südtiroler Platz (11 Uhr) in der Kärntner Straße bei der Staatsoper ein farbenprächtiger Festzug mit Musik zum Stephansdom, wo ein Festgottesdienst gefeiert wird.

Tirolerbund-Geschäftsführer Hannes Baumgartner plant bereits wieder für 2018. Und da werden die Gemeinden des Stanzertales Gastgeber sein, wie er bekannt gibt. Daher finden sich auch die Bürgermeister Helmut Mall aus St. Anton, Roland Wechner aus Flirsch und Manfred Matt aus Pettneu am Samstag auf der Gästeliste.

Für Kurzentschlossene gibt es noch Karten und Tischplätze an der Abendkasse, Einlass ist ab 19.30 Uhr.