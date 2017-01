Pfunds – In Pfunds werden seit sechs Jahren wieder Bisons und Bären gejagt – und das ganz legal. Freilich als Attrappe. In der Obergrichter Gemeinde boomt der Bogensport, seit vor sechs Jahren in Tschingls ein alpiner Jagdbogenparcours eingerichtet wurde. Entlang von 28 Stationen lassen sich außerdem ein Gamsbock, ein Steinbockpaar, eine Wildsau und ein Berglöwe erlegen. Inzwischen wurden dort bereits internationale Wettbewerbe ausgetragen Nun folgte der nächste Streich mit der neuen Bogensporthalle. Seit Ende Dezember in Betrieb, wird sie morgen eingeweiht. Unter anderem bietet sie ein Schießkino und eine 18-Meter-Schießbahn. (TT, mr)