Obertilliach – Morgen Samstag wird das 43. Dolomitenlaufwochenende mit dem Dolomiten-Classicrace eröffnet. Beim nordischen Zentrum in Obertilliach zählen einen Tag vor dem 43. Dolomitenlauf einige Österreicher zu den Hoffnungsträgern. Unter den zahlreichen Startern aus über 25 Nationen sticht vor allem ein Name heraus: der Villacher Martin Mesotitsch, Bruder des Kärntner Biathlon-Aushängeschildes Daniel. Martin selbst bestritt auch 2010 im Biathlon seine ersten Weltcuprennen und gilt als starker Langläufer. Einer der großen Sieganwärter kommt aus Frankreich: Damien Tarantola läuft im Alpencup und wurde heuer bereits Dritter beim Cup-Bewerb in Planica. Aus österreichischer Sicht zählt der Vorarlberger Martin Sutter zu den Konstanten am Podium in Osttirol: Nach Rang vier im Vorjahr wird es nach einem zweiten und zwei dritten Plätzen wieder Zeit für das Siegertreppchen. Stefan Sutter, der auch heuer wieder startet, wurde im Vorjahr Fünfter. Eine fixe Größe im Marathon ist auch Thomas Steurer aus Reutte. Der Tiroler wurde bereits dreimal Dritter beim Dolomitenlauf. Aus Deutschland startet mit dem ehemaligen Weltcupläufer Thomas Freimuth ein arrivierter Langläufer. Zum Favoritenkreis zählen auch der Litauer Toms Veits und der Deutsche Christian Völz. (TT)