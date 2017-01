Hall – Bereits über 300 Interessierte haben sich für den Besuch der zweiten Auflage des „Offenen Werkstors“ beworben. Am 30. März können sie einen kostenlosen Blick hinter die Kulissen von zwölf bekannten Tiroler Industrie- und Gewerbebetrieben werfen.

Das Konzept wurde im letzten Jahr vom Stadtmarketing Hall gemeinsam mit dem Land Tirol, der Bezirksstelle Innsbruck-Land der Wirtschaftskammer Tirol und der Industriellenvereinigung erstmals umgesetzt – und hat sich mit knapp 600 Teilnehmern voll bewährt. Auch diesmal führen sechs bis ins Detail durchorganisierte Touren zu jeweils zwei Betrieben, in denen die Besucher an jeweils 99-minütigen Führungen teilnehmen. Ein Shuttleservice bringt die Teilnehmer vom Busparkplatz in Hall zum jeweiligen Firmengelände und wieder retour. Beim Offenen Werkstor lassen sich verschiedene Praxisbereiche hautnah erleben, die der Öffentlichkeit aufgrund der strengen Qualitäts- und Sicherheitskontrollen der Betriebe normalerweise nicht zugänglich sind. Das österreichweit einzigartige Format ermöglicht es den Besuchern also, Betriebe in ihrer Region kennen zu lernen, und bietet Industrie- und Gewerbebetrieben gleichzeitig eine Bühne.

Die meisten Betriebe sind nach dem Erfolg des Vorjahres wieder mit dabei. Erstmals öffnen heuer die interdisziplinäre Ingenieurgesellschaft Bernard Gruppe in Hall sowie die Bäckerei Therese Mölk in Völs ihre Tore, um den Besuchern Einblick in den Alltag der Produktion zu gewähren. Weitere Touren führen durch die Räumlichkeiten von Fröschl, Felder Group, Handelshaus Wedl, Physiotherm, Ragg, Recheis Teigwaren, Swarco, Tiroler Rohre und des Biomasse-Heizkraftwerks, des Wasserkraftwerks, der Photovoltaikanlage sowie des Trinkwasserhochbehälters der Hall AG.

Die Teilnehmerzahl ist auf 600 limitiert, noch bis 17. Februar kann man sich ausschließlich online unter www.offeneswerkstor.at für eine Wunschtour bewerben. (TT)