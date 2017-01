Von Toni Zangerl

Pfunds, Obergricht – Auf eine neue Attraktion ist der TVB Oberland gemeinsam mit der Gemeinde Pfunds stolz. Der erste 3D-Bogen-Stadel für Bogenschützen wurde am Samstag feierlich eröffnet.

Diese Anlage, die im Dorfzentrum der 2800 Bürger zählenden Gemeinde in den Räumlichkeiten des ehemaligen Lebensmittelgeschäftes Permann in Rekordzeit installiert wurde, bietet ganzjährig die Möglichkeit, mit Pfeil und Bogen den Sport auszuüben. Die 18 Meter lange Indoor-Anlage mit 15 Zielobjekten stellt eine einzigartige Sportstätte im Oberland dar. Hermann Eiter ist Obmann des Pfundser Bogenschützenclubs, der im Sommer seine Außenanlage im Bereich Tschingls nahe Kajetansbruck betreibt. Dort gingen allein im vergangenen Sommer rund 3000 begeisterte Bogenschützen ihrer Leidenschaft nach. Eiter: „Unser Bestreben war es daher seit längerer Zeit, auch im Winter eine Möglichkeit zu schaffen, um den Sport ausüben zu können. Dank der Zusammenarbeit mit dem TVB und der Gemeinde konnte dieser einzigartige 3D-Bogenstadel nach sehr kurzer Bauzeit bereits vor Weihnachten eröffnet werden. Über 1000 freiwillige Arbeitsstunden hatten die Mitglieder des Bogenschützenclubs geleistet.“

Toni Monz, Vorstand des TVB Tiroler Oberland, betonte das Alleinstellungsmerkmal dieser Anlage in der Gesamtregion Tiroler Oberland. „Pfunds hebt sich durch ein sehr intaktes Vereinsleben hervor – dazu trägt auch der Bogenschützenclub einen großen Anteil bei. 2000 Gästebetten im Ort bedeuten, dass die Gäste ein breites Angebot an Freizeitmöglichkeiten erwarten. Und das, was der Bogenschützenclub hier geleistet hat, stellt auch für die Gäste in Pfunds und die Bevölkerung eine absolute Bereicherung dar. Für Pfunds und den Tourismusverband ist heute ein besonderer Tag“, sagte Monz. Für Bürgermeister-Stellvertreter Peter Wille ist es „ein weiterer Schritt in die richtige Richtung“ und Übungsleiter Othmar Reinstadler ist von Montag bis Freitag und jeden zweiten Samstag anwesend und „bereit für alle – von Kindern bis Erwachsene“, betonte er.