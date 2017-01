Wenn Karl Pichler von seinen zahlreichen Einsätzen spricht – detailreich und ausschweifend –, bekommt man das Gefühl, selbst dabei gewesen zu sein: ob Wohnmobil mit defekter Benzin-Pumpe im Hochsommer, ein holländisches Ehepaar mit 3-monatigem Kleinkind letzte Woche oder ein Rosenheimer, der sich nach Nennung des Preises partout nicht abschleppen lassen wollte. „Ich bin dann wieder weggefahren, am nächsten Tag stand er zumindest nicht mehr da.“ Sympathisches Lachen des erfahrenen Steinachers. Der 71-jährige „Abschlepper“, ehemaliger Fernfahrer, nimmt seit zwölf Jahren von Matrei aus alles an den Haken, was liegen geblieben ist.

„10 Minuten brauch’ ich für Anhängen und Abschleppen, wenn das Auto rollfähig ist“, sagt der weißhaarige Mann in voller Arbeitsmontur. Auch sein Kollege Thomas Stackler hat heute Dienst. Rund um die Uhr ist bei der Firma Auer jemand einsatzbereit. „Vom 1. Jänner um null Uhr bis zum 31. Dezember“, sagt Pichler, ehe er zu seinem Fahrzeug stapft. 40 Stunden im Monat arbeitet er trotz Pension noch. Das Starten dauert bei minus 12 Grad an diesem Tag etwas länger als gewöhnlich. „Ihm wird wohl auch etwas zu kalt sein“, nimmt’s der Routinier mit Humor.

Flinke, routinierte Hände

Dann zeigt er die technische Ausstattung seines Sprinter-Abschleppers, mit dem Pkw geborgen werden. Doch dazu bleibt gar nicht so viel Zeit: ein Einsatz! Lkw-Panne auf der Brennerautobahn, oberhalb von Steinach.

Ein Fall für schweres Gerät. Thomas Stackler bringt das 30-Tonnen-Abschleppfahrzeug in Gang. Denn derartige Touren hat der routinierte Pichler inzwischen eigentlich dem Nachwuchs überlassen. „Da sollen die jungen Wilden ran“, lacht er, obwohl er trotz seines Alters definitiv noch wieselflink auf den Beinen ist. In der Regel sind wir allein unterwegs, aber bei größeren Aufträgen sind wir meistens schon zu zweit“, erklärt er, als der Abschlepptrupp vor einem defekten niederländischen Lkw auf dem Pannenstreifen zu stehen kommt.

Karls Dienstjacke ist in Warnfarben gehalten und weithin sichtbar. „Ist ja nicht ungefährlich auf der Autobahn“, untertreibt der bei seinen Kollegen „Karli“ gerufene Abschlepper unter dem beständigen Rauschen des vorbeibrausenden Verkehrs.

Erste Diagnose des „Patienten“: Kardanwelle gerissen. Selbst fahren wird dieser Lkw bis auf Weiteres nicht, es schlägt die große Stunde des 500-PS-starken 30-Tonners. Pichler und Stackler legen Holzrampen vor die Vorderreifen des havarierten Holländers und befestigen eine Stange zwischen diesem und dem Schlepper. Dann wird der Liegenbleiber nach vorn auf die Rampe gezogen. So aufgebockt wird aus dem Heck des Schleppfahrzeuges jene massive Halterung ausgefahren, die den defekten Lkw mühelos wie eine Feder anhebt und ins Schlepptau nimmt. Der Beifahrer des Lkw nimmt es mit Galgenhumor. „Macht eine schöne Reportage von uns“, sagt er mit holländischem Akzent.

Hilfe aus misslicher Lage

Der Lkw wird zu einer Werkstatt gezogen, die Teil der Abschleppfirma ist. An dem Schlepp-Koloss hängen jetzt 32 Tonnen. Dass der Berge-Lkw nicht in die Luft gehoben wird, liegt an einem 7-Tonnen-Gegengewicht im vorderen Fahrzeugteil.

„Wo sind wir hier?“, fragt der Lkw-Fahrer, als wir das Firmengelände erreichen. „Und gibt es hier ein Hotel?“ „Sicher, ganz in der Nähe“, antwortet der Abschlepp-Routinier in beruhigendem Tonfall. Als ehemaliger Trucker kann er sich gut in die beiden Niederländer hineinversetzen. „In so einer Situation ist man immer froh, wenn man Hilfe kriegt.“

Und genau das ist auch Pichlers größte Freude an seinem Beruf. „Dass man Leuten in einer misslichen Situation helfen kann. Man wird immer sehnlichst erwartet“, weiß der 71-Jährige. Ohne Beschimpfungen, denn für das Abschleppen von Falschparkern ist er nicht zuständig. Und auch froh darüber. „Das wäre eine ungute Sache. Beim kleinsten Schaden, den man da verursacht, ist das Theater perfekt.“

Nur einmal wurde er bedroht, erinnert er sich. Die ÖBB informierten ihn während eines Nachtdiensts um halb elf Uhr abends, dass ein Lkw mit defekter Spurstange am Brenner nicht mehr von der „Rollenden Landstraße“ herunterkam. Der Fahrer allerdings hatte kein Geld dabei. Pichlers Auftrag: Den Lkw von der RoLa­ zu ziehen, in die Werkstatt wollte der mazedonische Lenker allerdings nicht. „Auf der österreichischen Seite waren die Parkplätze komplett besetzt. Da hab’ ich ihn auf die italienische Seite zum Zoll geschleppt“, erzählt der Steinacher. Als Pichler dann unter den Lkw schlüpfte, um die Kardanwelle abzusperren, wurde der Fahrer sauer. Mit Pichlers Werkzeug, dem Fäustl – einem Hammer –, ging der Lenker auf ihn los, warf den Hammer dem flüchtenden Abschleppfahrer hinterher.

„Man weiß nie, was in den Leuten vorgeht“, kommentiert das der Routinier. Oft gilt es, die Pannen-Opfer zu beruhigen oder sie bei größeren Reparaturen zu einem Hotel zu bringen.

Vier bis fünf Einsätze ergeben sich pro Tag im Jahresschnitt. An Gardasee-Wochenenden, zur Sommerferienzeit und bei Schneefall sind es etliche mehr. „Wir sind bei Unfällen die Letzten, die kommen. Da waren Feuerwehr und Rettung dann schon da und haben aufgeräumt“, ist Pichler froh, keine richtig „grausigen Unfälle“ gesehen zu haben. Der Blick fällt auf ein ausgebranntes Auto auf dem Firmengelände. „Der ist gestern bei der Tankstelle ausgebrannt“, sagt Pichler. Natürlich, wie könnte es anders sein, weiß er Bescheid, welcher Unfall wann wo passiert ist. Die Aufträge kommen direkt von der Polizei.

Jagd nach defekten Fahrzeugen

Für eine Versicherung hat der Wipptaler schon einmal ein Auto aus Rom geholt. „Die Stammstrecke ist ganz klar zwischen Innsbruck und Brenner, aber man hilft auch Kollegen aus. Zum Beispiel wenn so etwas wie der Busunfall am Zirler Berg passiert.“ Und durchaus auch in Italien oder Deutschland.

Ans Aufhören scheint der 71-Jährige nicht zu denken. „Ein Bekannter hat einmal vor meinem Pensionsantritt gefragt, was ich jetzt machen werde. Ich könnte doch Jagern gehen“, berichtet Pichler. „Wenn ich das nötige Geld dafür hätte, gerne“, schmunzelt der Rastlose. „Aber wenn man nichts tut, wird man ja verrückt.“ Und Jagen geht er auf seine ganz eigene Art ja auch – nach fahruntüchtigen Fahrzeugen. „Freilich macht das Spaß. Wobei – Jagen ist das nicht ganz. Die stehen ja schon.“ Der Abschlepper lacht wieder. (Philipp Schwartze)