Walchsee – Strahlend blauer Himmel und viele bunte Ballone – so konnte TVB-Obmann Gerd Erharter am Sonntag die bereits 16. Kaiserwinkl Ballonwoche eröffnen. Über 50 Teams aus ganz Europa werden die ganz­e Woche über die Mitfahrer und Zuschauer erfreuen. Bis Freitag finden dann täglich Wertungsfahrten mit abwechselnden Starts in Kössen und Walchsee statt. Eines der Highlights ist am Mittwoch, 25. Jänner, um 19.30 Uhr: Am Kirchplatz in Walchsee findet die „Nacht der Ballone – Night Glowing“ mit Glühweinparty und einem Feuerwerk statt. Täglich haben Interessierte auch die Möglichkeit, selbst in einem Ballon mitzufahren. Informationen dazu in den TVB-Büros des Kaiserwinkls. Weitere Einzelheiten unter www.kaiserwinkl.­com. (TT)