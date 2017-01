Wien ist immer dasselbe. Mit Stephansdom, Naschmarkt oder Schloss Schönbrunn zeigt sich eine der lebenswertesten Städte der Welt bei jedem Besuch von seiner besten Seite. Schön und gut, aber die Schattenseiten dringen nur bei tragischen Ereignissen an die Öffentlichkeit. Vor wenigen Tagen starb eine Obdachlose, weil sie versuchte mit Benzin Feuer zu machen. Solche Nachrichten machen betroffen und lassen einen selbst darüber nachdenken, wie schwierig der Alltag der sozial Ärmsten in unserer Gesellschaft sein muss. Wien ist anders. Wie in jeder anderen Stadt existieren abseits der Hochglanz-Touristen-Zielen nämlich auch die Schattenseiten. Anhand von interessanten Fakten und mitreißenden Geschichten erklären Betroffene die Herausforderungen und Lösungsansätze der Obdachlosigkeit in Wien. Es ist ein neuer Blick auf die Stadt, auf ein anderes Wien.

Die 33-jährige Perrine Schober hat das Unternehmen „Shades Tours“ ins Leben gerufen. Sie studierte Tourismusmanagement und stieß während ihres Erasmussemesters in England auf den Kurs „Tourismus als Instrument zur Armutsbekämpfung“. Nach Jobs in der Reisebranche und bei Entwicklungshilfeorganisationen, zum Beispiel in Vietnam, kam der Zeitpunkt der „typischen 30er-Krise, bei der ich mir die Frage stellte, was ich eigentlich machen will mit meinem Leben“. So verknüpfte sie die zwei roten Fäden, die sich durch ihr Erwachsenenleben zogen, und kombinierte ihre soziale Ader mit dem betriebswirtschaftlichen Tourismus-Wissen. Ähnliche Projekte gibt es in Amsterdam, Prag, Barcelona oder Berlin – auch in Innsbruck werden ähnliche Führungen zu sozialen Einrichtungen angeboten (siehe Kasten unten).

Schober nahm mit sozialen Einrichtungen wie Notschlafstellen oder Essensausgaben Kontakt auf und gewann diese für ihre Idee. Der Blick auf diese Einrichtungen aus Sicht der Betroffenen soll ein Bewusstsein schaffen, es soll aber unter keinen Umständen ein voyeuristischer Blick sein: „Die Einrichtungen werden nur außerhalb der Öffnungszeiten besucht, weil wir keinen Betrieb stören wollen, dort, wo Menschen Schutz suchen. Und es werden die privaten Bereiche der Obdachlosen geschützt“, versichert sie. Die zweieinhalbstündige Führung bringt die Teilnehmer auch in Parks, doch nicht um auf Obdachlose zu treffen, sondern anhand etwa eines Dornenbusches symbolisch über die Probleme der Menschen auf der Straße zu sprechen. „Unsere Guides­ bekommen sehr viel mit, was passiert. Der traurige Vorfall von Anfang der Woche zeigt auch, wie wichtig eine aktive Zivilbevölkerung wäre“, sagt Schober und meint damit, dass es eben notwendig sei, hinzuschauen und zu handeln.

Für die Führungen interessieren sich derzeit vor allem Schulklassen, Sozialarbeiter, aber auch Politiker und Einzelpersonen. Es werden verschiedene Varianten angeboten, etwa Gruppen-Touren zu den Einrichtungen oder die „Freestyle“-Variante zu verschiedenen Plätzen der Stadt, die Kosten liegen bei 15 Euro pro Person. Ein Teil der Einnahmen fließt in die teilnehmenden Sozialeinrichtungen; das Projekt wird nicht durch Spenden oder Förderungen finanziert; es ist ein selbst finanzierendes Unternehmen.

Schober muss sowohl sozial als auch unternehmerisch denken, dabei aber auf die Situation ihrer Mitarbeiter eingehen. „Es sind Menschen, die schwierige Phasen durchleben, bei denen man nicht weiß, was alles passieren kann. In den ersten Monaten war deshalb schon eine Ungewissheit dabei. Aber inzwischen hat sich das in Vertrauen gewandelt, zu wissen, dass wir zusammen eine tolle Arbeit machen“, sagt die 33-jährige Wienerin. Ein erfolgreiches Arbeiten hat allerdings zur Folge, dass sie sich mitunter öfters nach neuen Mitarbeiten umsehen muss. Denn auf der einen Seite sind die „Shades­ Tours“ dafür gedacht, die Menschen für die Probleme der Obdachlosen zu sensibilisieren. Auf der anderen Seite sollen die Obdachlosen, die als Guides arbeiten, einen Weg zurück finden. „Am Anfang hatten alle Guides den Status der Obdachlosigkeit. Derzeit ist es noch einer, zwei leben wieder in geregelten Verhältnissen.“ Sie sind wieder aus dem „Schatten“ getreten. (Matthias Christler)