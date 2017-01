Von Adrian Stöckl

Alpbach – Surfen im Schnee? Also Snowboarden ohne Bindung. Das geht. Gesehen und erprobt beim bereits zum achten Mal stattfindenden „Shops 1st Try“ im Tiroler Alpbachtal. Eine Snowboard-Fachmesse für Händler, bei der Anfang der Woche über drei Tage 74 verschiedene Snowboard-Marken aus 12 Ländern auf Kern und Kanten getestet werden konnten.

„Über 200 Shophändler sind hier“, erzählte Organisator und selbst Snowboarder der ersten Stunde, Muck Müller. Das Alpbachtal habe man aus verschiedenen Gründen auserkoren. „Weil das Einzugsgebiet ideal ist und der Alpbacher Kongresssaal genug Platz für Vorträge bietet“, weiß Müller. Überhaupt gewinne die Veranstaltung immer mehr an Bedeutung, vor allem in Hinblick auf die ISPO (Internationale Fachmesse für Sportartikel und Sportmode) in München. Einige Firmen sind nicht mehr wirklich in München vertreten. Müller: „Es ist dort sehr viel teurer als hier und man kann das Material auch nicht sofort testen.“ Vorteil Alpbach.

Zu den Hinguckern zählten auf jeden Fall die einzigen zwei Tiroler Firmen am Gelände. Zum einen die „Noboards“ der Firma ÄSMO von Wolfgang „Wolle“ Nyvelt und Stefan Gruber, die ein Surfboard für den Winter entwarfen. Zum anderen die dazugehörigen Schuhe der Firma Deeluxe mit Manager Harald Wagner. „In die Knie gehen und locker bleiben“, riet Nyvelt dem Autor dieser Zeilen beim Selbstversuch. Und siehe da, einige Kostproben Tiefschnee später, kamen schon die ersten flüssigen Schwünge zustande. Mit etwas Geduld, dem nötigen Tiefschnee und einer Portion Lockerheit in den Knien steht einem Free­ride im wahrsten Sinne des Wortes dann nichts mehr im Weg.