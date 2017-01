Johnsbach – Dass Tirol ein Paradies für Skitourengeher ist, steht außer Zweifel. Auf andere Regionen Österreichs wird manchmal vergessen. Vielleicht deshalb, weil „wir“ Tiroler doch etwas engstirnig denken und den Weitblick über die Landesgrenzen hinaus verlieren? Tourenberichten zufolge ist der Nationalpark Gesäuse (Obersteiermark) ein echter Leckerbissen für Skitourenfreaks. O. k., man muss, um dorthin zu kommen, Strapazen von vier Stunden Autofahrt entgegennehmen. Aber für ein verlängertes Wochenende oder ein paar freie Tage? Warum nicht? Und wer einmal dort gewesen ist, der wird uns Recht geben: Die Entscheidung, ins Gesäuse zu fahren, ist/war vollkommen richtig.

Beim Kölblwirt im hinteren Johnsbachtal ist man als Tourengeher bestens aufgehoben. Das familiär geführte Wirtshaus hat steirische Tradition und ist Ausgangspunkt vieler Skitourenziele. Und dort quartierten auch wir uns für zwei Tage ein. Auf Anraten des Wirts ging’s am ersten Tag über den Sonntagskogel zum Blaseneck und von dort weiter zum Sonnleitenkogel und wieder zurück ins Tal. Eine lässige Drei-Gipfel-Tour mit knapp 1400 Höhenmetern, traumhafter Pulverabfahrt und einem traumhaften Panorama.

Apropos Panorama: Auf der gegenüberliegenden Talseite zu Blaseneck und Co., also südseitig exponiert, steht der Lugauer. Ein Berg, vielmehr ein Koloss, der schier unbezwingbar aus der Ferne aussieht und dessen steile und mächtige Schneeflanke, die „Lugauer-Plan“, eher einem Viertausender in der Schweiz gleicht, als einem 2217 Meter hohen Spitz im Gesäuse. Nicht umsonst trägt der Lugauer den Beinamen „das Matterhorn der Steirer“.

Je länger wir den Lugauer während unserer Drei-Gipfel-Tour betrachten, umso mehr wird uns klar: Wir müssen dort hinauf. „Die Bedingungen sind o. k.“, erklären uns die Wirtsleute beim Abendessen. Na dann steht dem Lugauer auch nichts mehr im Wege. Vorweggenommen: Ohne Spitzkehren geht bei dieser Tour gar nichts. Mit 20 Kilometern und 2000 Höhenmetern ist die Besteigung des Lugauers nur konditionsstarken Tourengehern zu empfehlen. Für den ausgesetzten Gipfelgrat muss man trittsicher und schwindelfrei sein.

So kommt man hin: Wir starten unsere Tour beim Parkplatz Ebner. Etwa fünf Minuten mit dem Auto vom Kölblwirt in östliche Richtung entfernt. Hier parken wir unser Auto und steigen über die Forststraße, durch die Ebner Klamm und weiter über den Rodelweg nach oben. Über herrliches und tiefverschneites Almengelände bringt uns der Anstieg an der Pfarralm, Schröckalm und der Foitlbaueralm vorbei. Mit zunehmender Steigung erreichen wir den Hüpflinger Hals. Die Route ist immer wieder durch orange Schilder und Schneestangen markiert. Und daran sollte man sich auch halten, denn man befindet sich inmitten eines sensiblen Wildschutzgebietes.

Am Hüpflinger Hals wird abgefellt. Es geht 300 Höhenmeter bergab. Um den Rücken des Haselkogels herum, vorbei an der Haselkaralm, geht’s in rasanter Abfahrt hinunter ins Haselkar. Über das Kar steigen wir wieder bergauf. Bis unter die mächtige Flanke der Lugauer Plan. Über die immer steiler werdende Flanke (es muss lawinensicher sein!) erreichen wir den Vorgipfel des Lugauers, wo wir unsere Skier deponieren. Über den schmalen, felsigen und ausgesetzten Grat, der unbedingt Trittsicherheit erfordert, erreichen wir nach gut 1700 Höhenmetern und fünf Stunden Gehzeit den Gipfel des Lugauers.

Einen Tag zuvor haben wir diesen Koloss noch aus der Ferne bestaunt, jetzt stehen wir oben. Irgendwie können wir es kaum glauben. Wir genießen den Moment. Mit größter Vorsicht geht’s über den Grat zurück zum Skidepot und über die Flanke retour ins Kar. Doch so schnell ist die Tagestour noch nicht zu Ende, denn der Gegenanstieg von 300 Höhenmetern hinauf zum Hüpflinger Hals steht uns noch bevor. Auch dieser ist geschafft. Zurück über die Almen und über den Rodelweg erreichen wir nach gut sieben Stunden, 2000 Höhenmetern und mehr als 20 Kilometern Strecke wieder unser Auto.

Gestärkt mit einer deftigen Mahlzeit beim Kölblwirt brechen wir unsere Zelte in der Obersteiermark ab.

Was bleibt, ist die Erinnerung an das Skitourengebiet im Gesäuse, das von einfachen bis schweren Touren so ziemlich alles bietet und definitiv eine Reise wert ist. Für ambitionierte Tourengeher ist die Besteigung des Lugauers allerdings fast Pflicht, nur sicher muss es sein. (flex)