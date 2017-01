Herr Kammerlander, was erwartet die Zuschauer bei Ihrem Vortrag ?

Kammerlander: Es wird eine Mischung aus alten und neuen Projekten, vor allem über das Skifahren in der dünnen Luft. Es dreht sich auch rund um das Jahr 1996 am Mount Everest, das waren damals meine stärksten Stunden der Skiabfahrten. Zuvor bei den Expeditionen mit Reinhold Messner, als wir die ersten 8000er bestiegen, konnte ich das Klettern und Skifahren nicht kombinieren.

Reinhold ist bekanntlich kein Skifahrer, so mussten wir bei gemeinsamen Projekten immer zu Fuß runter von den Gipfeln. Was macht für Sie die Faszination Skibergsteigen aus?

Kammerlander: Mit Ski rauf auf den Berg, dann eine nette Pause und danach liegt noch der Genuss der Abfahrt vor dir — das macht für mich die Faszination aus. Nach dem Gipfel noch einen richtigen Höhepunkt zu erleben, das gibt es nur im Winter.

In welchem Alter sind Sie die ersten Touren gegangen?

Kammerlander: Gleich nach dem Gehenlernen sind wir mit einfachen Ski rund um den elterlichen Bauernhof gefahren. Mit 16 Jahren habe ich dann ernsthaft mit dem Skibergsteigen begonnen.

Tourengehen boomt, wie sehen Sie diese Entwicklung?

Kammerlander: Man muss hier endlich flächendeckend einen Konsens mit den Liftbetreibern erzielen. Sie pflegen die Pisten und investieren viel Geld. Wenn ich dann Skibergsteiger sehe, die mitten auf der Piste hinaufgehen, dann kann ich nur den Kopf schütteln. Auch das risikofreie Pistengehen ist prinzipiell ein tolles Erlebnis und für viele der erste Schritt Richtung alpines Gelände. Aber man muss sich dabei an Regeln halten.

Waren Sie schon öfter in Osttirol unterwegs?

Kammerlander: Für mich ist Osttirol meine Heimat, ebenso wie Südtirol. Meine Heimat liegt in Tirol, in den Bergen. Mich zieht es nicht so sehr in den italienischen Süden. Die Grenze, die es seit dem 1. Weltkrieg gibt, zählt nicht für mich. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich mit meinen Ski ins Villgratental komme. Meine Touren richte ich nach dem Schnee und nicht nach Grenzen.

An welche Ihrer Touren erinnern Sie sich mit dem schönsten Gefühl zurück?

Kammerlander: Ganz klar: 1996 an den Mount Everest. Das war etwas ganz Besonderes, als ich alleine bis zum Gipfel kam, die Steigeisen runternahm und dann mit den Ski die Abfahrt bestritt. Die Ski sind einfach meine Freunde! Diese Einsamkeit werde ich auch nie vergessen, solche Erinnerungen kann man nicht steigern.

Werden Sie im Rahmen des Festivals selbst eine Tour in Osttirol bestreiten?

Kammerlander: Das möchte ich auf alle Fälle. Obwohl ich derzeit viel Arbeit in die Vorbereitungen für die Besteigung meines Schicksalsberges stecke. Das Projekt Manaslu, der letzte der 14 8000er, will ich im Oktober beginnen. Wir werden daraus auch einen Kino­film machen.

Der Manaslu wird Ihr letztes großes Projekt?

Kammerlander: Es wird eines ohne Leistungsgedanken — meine starken Zeiten sind vorbei. Das machen die Jungen heute viel besser als ich und ich gebe ihnen gerne meine Erfahrungen weiter. Ich kann mich noch selbst erinnern, wie wichtig die Projekte an der Seite von Reinhold Messner für mich waren, ich habe unglaublich von ihm profitiert. Kürzlich haben Sie Ihren 60. Geburtstag gefeiert.

War es ein rauschendes Fest?

Kammerlander: Gar nicht, ich habe meinen Geburtstag gar nicht bemerkt. Das ist nur eine Zahl, die nicht wichtig für mich ist. Die Freude am Leben und Gesundheit sind viel wichtiger, ebenso sind die vielen schönen Stunden und Erlebnisse unbezahlbar. (TT)