Ellmau – Nach einer durch die Witterung erzwungenen Pause im Jahre 2016 ist es wieder so weit. Der internationale Alpen Pokal macht Station in Ellmau. Am 28. Jänner wird das 10. internationale Eisrennen als Flutlichtveranstaltung in Ellmau ausgetragen. Der MSC Kitzbühel bringt dazu wieder viele internationale Starter nach Ellmau. Vollblutsportler mit interessanten Fahrzeugen vom Kart, Motorrad, Beiwagengespann über Tourenwagen bis zu Formelautos und Buggys treten auf dem Eisoval gegeneinander an. Zuschauer können sich dabei zwanglos mit den Fahrern unterhalten, wenn sie durch das frei zugängliche Fahrerlager schlendern und die Boliden anschauen.

Zum Aufwärmen wurde die Postbauerntenne zur Eventhalle umfunktioniert. Die Rennen können dort auf der Videowall mitverfolgt werden. Beginn ist um 15 Uhr auf dem Postbauernfeld – Ortseinfahrt West. Eintritt: zehn Euro, für Kinder unter zwölf Jahren freier Eintritt. (TT)