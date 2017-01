Innsbruck – Die Zentralanstalt für Meteorologie (ZAMG) hat ein kostenloses Angebot eingestellt: Wer eine von einem heimischen Meteorologen eigens erstellte, persönliche Wettervorhersage einholen will, muss seit Anfang des Jahres auf der ZAMG-Homepage nach Prognosen suchen oder eine kostenpflichtige Mehrwert-Nummer (Tel. 0900 530 1111) wählen.

Grund ist das inzwischen sehr große Angebot an Wetter-Apps und an deren meteorologischen Diensten im Internet. Das Interesse an dem von der Zentralanstalt für Meteorologie (ZAMG) 30 Jahre lang angebotenen Service wurde dadurch zuletzt immer weniger und nun schließlich aus Kostengründen eingestellt. Die Leistung war vom Alpenverein bezahlt worden.

Wer im Sommer am Wochenende eine größere Bergtour und im Winter eine Skitour plante oder auch nur wissen wollte, ob sich am Abend vor dem angekündigten Gewitter noch eine Grillparty ausgeht, hat den Service in Anspruch genommen, sagt Christian Pranger von der ZAMG in Tirol. Das Angebot galt für den gesamten Alpenbogen.

Der Meteorologe rät zu Vorsicht bei automatisierten Prognosen im Internet, die Berichte der Zentralanstalt dagegen würden alle von Menschen mit großer Erfahrung erstellt. Die Qualität sei nicht vergleichbar. Die verwendeten Wettersymbole, etwa für ein Gewitter, seien mitunter irreführend, da sie oft nicht für einen ganzen Tag gelten. Wer detaillierte Auskünfte will, muss sich näher erkundigen. (ms)