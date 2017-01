Von Philipp Schwartze

Innsbruck – Es war für Halvor Bartholdsen die schlimmste Nacht seines Lebens. In Todesangst saß der 26-Jährige in einer Gefängniszelle, draußen weinte die Tirolerin Christine Thaler. Der norwegische Fischer und Seefahrer war um 1940 wegen Spionageverdachts festgenommen und ins damals ostpreußische Gefängnis Memel gebracht worden. „Als sie zu weinen begann, dachte er, man würde ihn exekutieren“, schildert Halvors Sohn Thomas Bartholdsen mehr als 75 Jahre später der TT eine dramatische Geschichte.

Denn damals kam es ganz anders: Am nächsten Morgen wurde der Seefahrer aus seiner Zelle geholt, erhielt Zivilkleidung und durfte, nach sechs Wochen Gefangenschaft, nach Norwegen zurück. „Ich bin mir sicher, dass Christine Thaler ihren Einfluss darauf hatte, dass mein Vater freigelassen wurde“, ist der Sohn heute überzeugt.

Doch wie kam es überhaupt zur Bekanntschaft mit Christine Thaler? Es war ein weiterer schicksalsträchtiger Tag, an dem die Gefangenen mit Flößen über einen nahegelegenen Fluss transportiert werden sollten. Zwei Flöße stießen zusammen, ein Mann ging über Bord – der Vater Christine Thalers, ein Angestellter des Gefängnisses, wie sich später herausstellen sollte. Bartholdsen zögerte nicht, wie sein 54-jähriger Sohn berichtet. „Er war eiskaltes Wasser gewöhnt und ist instinktiv hinterhergesprungen, um den Mann zu retten.“

Tags darauf wurde der Häftling in eine bessere Zelle verlegt. Das junge Mädchen Christine Thaler tauchte erstmals bei ihm auf, um ihm für die Rettungsaktion zu danken. Ab diesem Zeitpunkt besuchte sie ihn regelmäßig. „Sie gab ihm Hoffnung und versuchte ihm etwas Deutsch beizubringen.“ Ohne Deutschkenntnisse war der Gefangene auf die Hilfe Christine Thalers angewiesen.

Doch nach Halvors Freilassung und seiner Rückkehr nach Norwegen trennten sich die Wege. Der Norweger heiratete in Hammerfest und gründete eine Familie mit drei Söhnen und zwei Töchtern.

1983, zwei Wochen bevor er starb, erzählte er seinem Sohn Thomas die Geschichte in allen Details. „Davor wusste ich nur, dass er in Memel in Gefangenschaft gewesen ist.“ Vater Bartholdsen sprach von einem Mädchen, seiner Schätzung nach damals 15 bis 16 Jahre alt. „Ich habe ihm die naive Frage gestellt, ob er sich an den Namen erinnern kann. Natürlich konnte er das“, blickt der Sohn zurück. „Christine Thaler. Christine Thaler aus Innsbruck, Tirol. Ich werde diesen Namen nie vergessen“, kam als Antwort, gefolgt von einem weiteren „Diesen Namen werde ich nie vergessen“. Als Thomas davon erfuhr, war erst 21. Er notierte den Namen. Mit zunehmendem Alter interessierte er sich mehr für seine Familiengeschichte. Er bezeichnet Christine Thaler heute als „Engel von Innsbruck“, der seinem Vater während der Kriegswirren zur Seite stand.

Thomas will Christine finden, doch er scheitert: In Memel, dem heutigen Klaipeda in Litauen, weiß niemand mehr von ihr – schließlich hat die Stadt turbulente Zeiten hinter sich, war Teil Ostpreußens, dann sowjetisch und schließlich unabhängig litauisch. Auch die Historiker Litauens können nicht helfen. „Das war eine große Enttäuschung“, sagt Thomas.

Also versuchte er es in Innsbruck, beim Tiroler Landesarchiv. Doch aufgrund des Personenstandsgesetzes, das die Daten für 100 Jahre unter Verschluss hält, konnte er dort keine Liste aller „Christine Thalers“ erhalten. Er beauftragte die Tiroler Historikerin Renate Bolda-Hudovernik mit der Suche. „Die Sperrfrist ist ein sehr großes Problem. Es gab zwar eine Christine Thaler in Hötting und ebenfalls eine Todesanzeige einer Christine Thaler aus dem Jahr 2015, doch ist es nicht sicher, dass es sich um die Gesuchte handelt“, sagt die Historikerin. Doch sie macht auch Mut. „Wenn es Angehörige gibt, wissen die sicher auch, dass sie in Memelland war.“

Es ist überhaupt nicht klar, ob Thaler wieder nach Tirol zurückgekehrt ist oder den Krieg überlebt hat. „Aber es könnte auch sein, dass sie noch lebt. Wenn irgendjemand sie gekannt hat oder von ihr gehört hat, wäre das eine weitere Spur“, hofft Sohn Thomas, der heute in Oslo wohnt. Er will Christine Thaler oder ihre Verwandten oder Freunde finden. „Ich will ihnen meinen Dank aussprechen, für die Hoffnung und Hilfe, die Christine meinem Vater in dieser dramatischen Zeit gegeben hat.“

Mit Unterstützung der TT-Leser will der 54-Jährige die fehlenden Puzzlestücke zusammensetzen und das Rätsel um den „Engel von Innsbruck“ lösen.