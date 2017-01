Die Erinnerungen an früher, sie waren überall. Am Dachboden, in der Werkstatt ihres Mannes, in jedem freien Winkel des Hauses. Unter dem Bett. Gesammelt, auf- und vor dem Verschwinden bewahrt. „Ich wollte sie retten, damit sie nicht vergessen werden“, sagt Anna Grandi Müller. In den 1970er-Jahren hat sie damit begonnen – eine Zeit, in der viele ihren damals als wertlos oder kitschig empfundenen „alten Krempel“ entsorgten. Vieles landete bei findigen Antiquitätenhändlern, wie die verzierte Hochzeitstruhe von 1643. Oder auf einer der wilden Müllhalden, die sich ausdehnten, bevor es eine öffentliche Müllabfuhr gab. Dort fand die Südtirolerin feinstes Porzellan, die Karaffe mit der seltenen Email-Verzierung im Jugendstil und noch viel, viel mehr. Das „Porträt einer Sammlerin“ erzählt von einer anfangs viel belächelten Frau, die es schaffte, den Wert nutzlos gewordener Gegenstände zu erhalten, und ihrem Museum.

Nachdem in dem Haus, in dem sie mit ihrer Familie wohnte, auch unter den Betten kein Platz mehr war, mietete Anna Grandi Müller aus Neumarkt in Südtirol eine Garage, später stellte sie ihre Sammlung – für sie ein Schatz, für andere damals schlicht Müll – in einer alten Werkstatt aus. Wer daheim eine alte Tasse hatte, sagte: „Mei, des bringen wir der Frau Müller!“ Menschen wie sie galten als Spinner, die sogar den eigenen Kindern manchmal ein bisschen peinlich waren. Eine ihrer Töchter, die sie auf ihren Erkundungsfahrten per Fahrrad und später auf der Vespa immer mitnahm, meinte einmal, wie sehr sie sich manchmal geekelt habe: Auf den Abfallabladeplätzen gab es viele Ratten. Doch auch von denen ließ sich ihre Mutter nicht beirren, sie durchsuchte weiterhin den Müll, fuhr jeden Tag zu Flohmärkten, besuchte Antiquitätenhändler und wunderte sich, was die Leute alles wegwarfen.

Vom Suchen und Finden

Das schließlich aus dieser Suche entstandene „Museum für Alltagskultur“ verbirgt sich hinter einem schweren Holztor in einem der alten Laubenhäuser in Neumarkt, die Gemeinde liegt zwischen Bozen und Salurn. Wer hineingeht, betritt eine vergessene Welt. Die Führung durch die zwölf Räume mit den rund 3000 Ausstellungsstücken beginnt im alten Kolonialladen, in dem es mit der Eisenbahn gelieferten Gorgonzola, Süßigkeiten in Glasbehältern und Textil-Farbpulver – meistens zum Einfärben der Trauerkleidung – gab. Die Kundschaft kam mit Schüsseln und Kannen, dass Verpackungsmüll einmal ein so großes Problem werden sollte, konnte sich damals noch niemand vorstellen.

Im Kinderzimmer steht ein Puppenhaus im Biedermeierstil, das eine Frau bei der Flucht aus der DDR noch vor dem Mauerbau mitnehmen konnte: Weil ihr Sohn sich eine Geige wünschte, verkaufte sie es für eine Million Lire, 1980 war das viel Geld. Weil seine Frau es sich so sehr wünschte, soll der verstorbene Herr Müller – ein verständnisvoller, großzügiger Mann – gemeint haben: „Dann nimm’s halt.“ Der Sohn der ehemaligen Besitzerin wurde später Musiker.

Alle Ausstellungsstücke erzählen eine Geschichte – so auch der klapprige, braune Kinderwagen, den die Museumsgründerin „Faschistenwagele“ nennt, und der an die Familienpolitik des Duce erinnert: Jede Mutter, die drei Söhne hatte, sollte eines bekommen. Das mickrige Gefährt selbst dürfte kein großer Anreiz dafür gewesen sein, eher noch die Schnittmuster für eine Babyausstattung auf dem dazugehörigen Propagandablatt, sagt Autorin Martha Kob, die das „Porträt einer Sammlerin“ über Anna Grandi Müller verfasst hat. Mehr als ein halbes Jahr lang – immer dienstags zum Kaffee – besuchte sie die heute 92-Jährige. Dabei wollte die am Anfang gar nichts davon wissen. „Wer interessiert sich denn schon für mein Leben?“, meinte sie.

An ihrer Einstellung dürfte sich wenig geändert haben, auch diesmal musste sie überredet werden. „Aber wenn die Person aus Innsbruck kommt, werd‘ ich schon herhalten müssen!“, hatte sie gemeint. Zur Begrüßung sagt die Neumarkterin dann gleich „Ich hab etwas von Innsbruck!“ und zieht eine schöne, alte Firmentafel mit der Aufschrift „Erste tirolisch-vorarlbergische Seifen-, Kerzen- und Fettwarenfabrik Alois Epp“ hervor. Auch bei ihren seltener gewordenen Museumsführungen manchmal an Sonntagen bleibt sie lieber im Hintergrund und gibt sich nicht zu erkennen. Als einmal Besucher fragten, „Lebt die Frau Müller noch?“, antwortet diese: „Ja, sie lebt noch. Sie ist eine ältere Frau!“

Da ist der Jesus aus Wachs hinter Glas, von einer einfallsreichen Mutter zu Therapiezwecken für Zappelphilippe eingesetzt. Wenn die Kinder nur lange genug stillstehen und konzentriert daraufschauen, würde er seinen Arm heben. Das mit Pailletten und Perlen reich verzierte Charleston-Tanzkleid hatte ein Mädchen aus Wien mitgebracht, es war Dienstmagd bei einer jüdischen Familie, die aus Wien flüchtete und ihr das schöne Kleidungsstück überließ. Die alten Zeiten waren alles andere als gut, wie es oft heißt. Fest steht, dass sie nicht vergessen werden sollten, doch dafür hat Anna Grandi Müller gesorgt. Das Museum ist von Osterdienstag bis Allerheiligen geöffnet. (Michaela Spirk-Paulmichl)