Von C. Funder und C. Oblasser

Lienz – Der Aschermittwoch läutet die Fastenzeit ein – heuer am 1. März. Eine Reihe von Veranstaltungen sorgt in Osttirol dafür, dass der Bezirk bis dahin gut lachen hat.

Sillian bleibt auch in diesem Jahr Narrenhochburg – und das, obwohl die beliebten Faschingssitzungen einmal mehr ins Wasser fallen. Heiße Themen gäbe es wohl mehr als genug. Aber: „Einige wichtige Akteure haben aus persönlichen Gründen abgesagt“, nennt Otto Trauner von der Narrengilde Sillian den Grund für die abermalige Pause. Eine Fortsetzung des Events mit Lachgarantie könnte es aber möglicherweise schon im kommenden Jahr geben. Trauner: „Wir sind dabei, ein Team aufzubauen und hoffen auf eine Renaissance der Faschingssitzungen.“

Nichtsdestotrotz: Auf ein kräftiges „Rante Putante!“ und ein knallbuntes Spektakel wird heuer in Sillian nicht verzichtet. So wird – allem voran – der große Umzug am Faschingsdienstag wieder für ausgelassene Stimmung unter freiem Himmel sorgen. Die Wägen rollen um 14.30 Uhr bei der Neuen Mittelschule los. Man hofft wieder auf rege Beteiligung. „Erste Anmeldungen gibt es bereits“, verrät Trauner.

„Bereits am Donnerstag, 23. Februar, werden ab 18.30 Uhr im Sillianer Gemeindeamt die Schlüssel an das neue Grafenpaar übergeben“, nennt Trauner einen weiteren Fixpunkt im Faschingsterminkalender. „Im Anschluss daran findet die Unsinniger-Donnerstag-Party im Tennisheim statt.“ Mit Spannung erwartet wird außerdem die diesjährige Faschingszeitung, die am Sonntag, 26. Februar, in Sillian ausgetragen wird. Und natürlich steigt am 27. Februar auch wieder der Rosenmontag-Ball im Kulturzentrum, um eine weitere von mehreren Veranstaltungen aufzulisten. Beginn: 20.30 Uhr.

Iselsberg: Was man in Sillian heuer vergeblich sucht, wird in Iselsberg-Stronach serviert: Bei den drei Faschingssitzungen im Mehrzwecksaal der Gemeinde wird wieder Allerlei durch den Kakao gezogen. Termine: 18., 24. und 25. Februar, jeweils um 20 Uhr. „Alle Vereine der Gemeinde beteiligen sich“, erzählt Josef Greil von der veranstaltenden Sportunion. 70 Akteure seien für den Angriff auf die Lachmuskeln auf den Beinen, es werde bereits fleißig geprobt. Besucher können sich schon jetzt auf bewährte „Stammgäste“ wie etwa den Kaiser samt Seifenstein, aber auch auf viel Neues freuen. Sogar Auswärtige wollten bei den Sitzungen gern aktiv mitmischen, diesem Ansinnen wurde jedoch der Riegel vorgeschoben. „Wir bleiben im Dorf“, bringt es Greil auf den Punkt. Gefeilt hat man an der Technik, drei Profis sorgen an Mischpult und Lichtanlage für Qualität. Die langen Sitzungen – Dauer jeweils bis zu vier Stunden – versprechen ein kurzweiliges Programm.

Matrei: Die Matreier proben gerade für ihr „Faschingsgstiere“. Es wird am 23. und 24. Februar im alten Kinosaal über die Bühne gehen, sagt Magdalena Klaunzer vom Theaterverein. Alle zwei Jahre findet es statt, in Abwechslung mit dem Umzug. „Außer unseren Spielern und einigen Privatleuten sind noch Mitglieder des Frauenchores dabei, ein Männerballett und Mitglieder der Musikkapelle“, erzählt Klaunzer. Das Programm dauert an die zwei Stunden und umfasst 20 Nummern. Dazu gehören eine Schwarzlichtshow mit mexikanischen Hühnern, ein Bauernballett und ein Sketch über Sparmaßnahmen im Altenheim. Auch Florian Silbereisen mit seiner Band Klubbb3 ist mit dabei, ebenso wie die Plattler, die schon vor zwei Jahren die Bühne gerockt haben. Karten um acht Euro sind ab 16. Februar im Tourismusbüro zu haben, die Vorstellungen sind auch für Kinder geeignet, sagt Klaunzer.

Dölsach: Die Dölsacher veranstalten am Faschingssamstag, den 25. Februar, ihren beliebten Maskenball im Gasthof Tirolerhof. Bis zu 400 Gäste sind dort jährlich zu finden, sagt Organisator Rudi Neumayr. Die besten Masken werden prämiert, Beginn ist um 21 Uhr.

Lienz: In Lienz laden die Fußballer zum Rapid-Gschnas ins Volkshaus, Termin ist Freitag, 24. Februar, 20 Uhr. Und in der Messinggasse wird am Faschingsdienstag von 14 bis 18 Uhr getanzt und gefeiert.