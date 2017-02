Ein ohrenbetäubendes Rasseln unterbricht die grüne Pflanzenidylle. Sind gerade Fenster gebrochen, weil es draußen minus 12 Grad, im Tropenhaus aber wohlige 26 Grad hat? „Das ist nur der Schnee, der vom Dach fällt“, beruhigt Cäcilia Lechner-Pagitz vom Botanischen Institut. Sie führt durch die Schauhäuser des Botanischen Gartens im Innsbrucker Stadtteil Hötting, der gerade 100 Jahre alt geworden ist.

Ein paar Schritte durch glitzernden Schnee und schon kann die kleine „Urlaubsreise“ durch die Tropen beginnen. Die dicke Winterjacke, Mütze und Schal können getrost abgelegt werden. Über das ganze Jahr hindurch wird in den Gewächshäusern eine konstante Temperatur gehalten – dank eines Heizsystems in den Katakomben. Dämmwert hat das Glashaus, das in drei Zonen (subtropisch, tropisch und mediterran) unterteilt ist, keinen. Draußen raucht der Heizungsschlot vor traumhafter Winterkulisse. Die Seegrube strahlt in Weiß, der Himmel leuchtet blau.

Innen gibt es sattes Grün, so weit das Auge reicht. Eine unscheinbare Glastüre sperrt die klirrende Kälte aus. „Die Pflanzen haben hier optimale Wachstumsbedingungen“, erklärt Botanikerin Lechner-Pagitz. Und das beweisen die Bewohner eindrucksvoll. Meterhoch wachsen Farne, Orchideen, Bananen, Papayas, Palmen und noch vieles mehr. „Leider“ müssen die 17 Mitarbeiter dem Wachsen immer wieder Einhalt gebieten. Denn die Triebe reichen bis zur Decke und könnten das Dach beschädigen. Am Eingang in die subtropische Zone, dem Farnhaus, zieht ein Weihnachtsstern die Aufmerksamkeit der Botanikerin und des Fotografen auf sich. Die Pflanze ist zu den Feiertagen allgegenwärtig, doch ursprünglich am Äquator beheimatet. Dort kann sie groß wie ein Ahornbaum werden.

Mächtig ist auch der Riesenbambus, der einen im Tropenhaus nach dem Gang über eine kleine Brücke in Empfang nimmt. „In der Wildnis kann dieser Bambus einen Meter pro Tag wachsen, hier sind es immerhin bis zu 40 Zentimeter.“ Für alle Horrorfans hat Lechner-Pagitz, die gegen Voranmeldung Führungen anbietet, ein makaberes Detail parat. „Er wurde früher als Mordinstrument benützt. Menschen wurden mit dem wachsenden Bambusrohr gepfählt.“

Auch das Mediterranhaus nebenan bietet quasi Mörderisches. Große Kakteen, Hundsgift- und Wolfsmilchgewächse strecken ihre dicken Stacheln aus. Es ist die letzte Station vom Urlaub im Glashaus. Die Reise durch die Regionen und Pflanzenwelt geht zu Ende. Die Anpassungsfähigkeit der Pflanzen nicht. Es gibt fast keinen Ort, an dem sie nicht wachsen. „Für jede Pflanze gibt es eine Nische. Sie passen sich den örtlichen Gegebenheiten an“, sagt Lechner-Pagitz. Ob wir Menschen uns an die winterliche Kälte gewöhnt haben, steht auf einem anderen Blatt. Und das wächst definitiv nicht im Tropenhaus. (Deborah Darnhofer)