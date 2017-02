Hochfilzen – Am 8. Februar ist es so weit: Der Start der Biathlon-Weltmeisterschaft in Hochfilzen wird mit einer Eröffnungszeremonie am Medal Plaza direkt im Zentrum gebührend gefeiert. Die Vorbereitungen für das sportliche Spektakel laufen auf Hochtouren, erklärt Thomas Rass, der unter anderem für die Technik zuständig ist. „Derzeit bauen wir die Beschallungsanlage für das gesamte Biathlon-Areal auf.“ Dabei werden rund 120 Lautsprecher installiert und zwischen 20 und 50 Kilometer Kabel für Ton-, Video- und Signalleitungen verlegt. „Das ist eine sehr große logistische Herausforderung“, sagt Rass.

Auf seiner Agenda steht außerdem die Gastronomie für die rund 150.000 Besucher. „Es gibt 20 Verpflegungsstände wie bei einem Street-Food-Festival, an denen unterschiedliche Speisen angeboten werden.“ Die Genuss-Palette reicht von Alpendöner, Steaks und Burger über Weißwürste, Knödel und Fleischkäse bis hin zu Crêpes und Kaiserschmarrn. „Ein Stand bietet auch verschiedene Kaffee- und Teesorten an“, verrät Rass.

Neben dem VIP-Zelt und dem Pressezentrum bauen Rass und rund 65 weitere Mitarbeiter Holzhütten mit 800 Sitzplätzen auf. Verbrauch: 9000 Quadratmeter Altholz. „Die Hütten sehen ähnlich wie jene beim Weihnachtsmarkt in Kitzbühel aus.“ Auch in den Hütten bleibt kein Magen leer. „Dort wird hochwertigeres Essen wie Wiener Schnitzel oder Schweinsbraten angeboten.“

Gestern wurde die Bühne am Medal Plaza positioniert. „Ab Sonntag wird sie spielbereit sein“, verspricht Rass. Auch am Medal Plaza wird es eine Almhütte mit 500 Sitzplätzen geben. 900 Fans kommen hingegen in der WM-Halle (Garage Bundesheer) unter. Und auch dort werden hungrige Mäuler gestopft. „Es gibt Gegrilltes“, sagt Rass.

Auch Organisationsleiter Franz Berger steckt derzeit bis zum Hals in Arbeit. „Ich bin ganz gut beschäftigt, kann man sagen“, sagt er mit einem Augenzwinkern. Derzeit werden am Schauplatz die finalen Schritte gesetzt: Büros eingerichtet, Zuschauerbereiche abgezäunt und Kameras aufgebaut. „Wir schauen, dass alles rechtzeitig fertig ist, damit wir am Montag die ersten Teams empfangen können.“ (miho)