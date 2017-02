Achenkirch – Motorräder, Seitenwagen, Buggys, Autos und auch Gokarts flitzen am Sonntag in Achenkirch übers Eis. Lange Spikes graben sich dabei ins zehn Meter breite Eisoval und geben beim Wettrennen Vollgas. Insgesamt 400 Meter lang ist die Strecke fürs so genannte IAAP Skijöring.

180 Starter aus Österreich, Deutschland und Italien sind bereits für die unterschiedlichen Klassen mit sieben, zehn oder 32 Millimeter langen Spikes gemeldet. Gestartet wird am Sonntag um 11 Uhr in der IceArena in der Nähe des ehemaligen Gasthauses Weinhaus in Achenkirch. Die Zuschauer erwartet ein Motorsportereignis der besonderen Art. Den Teilnehmern geht es nämlich nicht nur um die Tagesbestzeit, sondern auch um spektakuläre Einlagen. Als ganz großer Nervenkitzel werden die Finalläufe gesehen, wo dann bis zu fünf Fahrzeuge zugleich starten und übers Eis schlittern.

Organisator Thomas Lamp­recht vom Motorsportclub (MSC) Achenkirch freut sich, dass 2017 wieder ein Internationaler Allgäu-Alpen-Pokal-Cup (IAAP) in Achenkirch durchgeführt wird, und hofft auf viele Besucher. (TT)