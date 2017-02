Wattenberg – „Vorsicht, Sie betreten militärisches Sperrgebiet. Den Weisungen der Absperrposten ist unbedingt Folge zu leisten!“ Wer eine Skitour mit Ausgangspunkt in der Wattener Lizum – genauer gesagt ab dem Lager Walchen plant oder in Angriff nimmt –, sollte sich an die Aufforderungen des Österreichischen Bundesheeres halten.

Das Gebiet im Wattental ist nämlich ein weit über die Staatsgrenzen bekannter Truppenübungsplatz und dort wird recht häufig mit scharfer Munition für den Ernstfall geprobt. Aber keine Angst. Wer sich an die Hinweisschilder und Spielregeln hält, hat nichts zu befürchten. Auch dann nicht, wenn es während der gesamten Tour oft rund herum immer wieder richtig knallt.

Anfang Jänner hat es in einigen Regionen Tirols, insbesondere in den Nordstaulagen und Teilen des Unterlandes recht ergiebig geschneit, in den letzten Tagen gab es ein wenig Nachschub. Auf der Suche nach einer Tour versuchten wir unser Glück diese Woche in den Tuxer Alpen in der Wattener Lizum. Auch deshalb dort, weil einige der vielen Touren in diesem Gebiet über Almenwiesen führen und somit nicht meterweise Schnee benötigt wird. Unser Ziel war die Krovenzspitze, die auch als Grafennsspitze bekannt ist, und die zwischen den ebenfalls beliebten Tourenzielen Hippold (2642 m) und Hirzer (2725 m) liegt.

So kommt man hin: Wir parken das Auto beim kostenfreien Parkplatz beim Lager Walchen. Der Parkplatz ist meist recht voll, zumal auch die Soldaten des Bundesheeres dort ihre Autos abstellen. An einer Kontrollstelle und einem Wachmann vorbei führen die ersten Schritte durch das Kasernengelände – etwa 200 Meter, bis wir links auf den „Zirbenweg“ abzweigen.

Der Anstieg mit geringem Höhengewinn entlang des Baches ist, was die Temperaturen betrifft, frisch. Wir folgen zuerst dem schmalen, später dem breiteren Weg durch den Wald in Richtung Süden, bis zu einer großen Tafel. „Tourengehen mit Rücksicht auf Wald und Wildtiere“ steht auf dem Schild. Wir lesen uns diese Informationen durch und halten uns auch daran, bevor’s (wir halten uns links) weitergeht. Das Gelände wird weiter, und die Spur steiler.

Vorbei an schmucken Almenhütten, die einem kleinen Dorf gleichen, bringt uns die Route nach oben. Wir lassen diesen idyllischen Platz hinter uns, auch wenn er einladen würde, Halt zu machen um die Sonne zu genießen. Allerdings verrichten hier wohl auch einige Passanten ihre Geschäfte, weswegen die Hüttenbesitzer in der Vergangenheit schon einmal mit Aushängen darauf hinwiesen, dies doch woanders zu tun.

In östlicher Richtung geht’s hinauf zum nächsten Almendorf und weiter über schön gestuftes Gelände bis in eine Mulde. Nach rechts führt der Anstieg zum Hippold (2642 m), wir halten uns links. Der kleine Zacken in der Mitte ist unser heutiges Ziel.

Aber je weiter wir nach oben gelangen, umso weniger Schnee liegt. Der Wind hat gute Arbeit geleistet und viel der weißen Pracht verblasen. Das Gelände wird zudem steiniger und steiniger. In einem weiten Linksbogen und ob der Steine etwas beschwerlich, versehen mit einer letzten Steilstufe, stehen wir dann am Fuße der Krovenzspitze (2619 m). Hinauf zum kleinen Gipfelkreuz, das nur mehr zehn Meter entfernt ist, müssen wir zu Fuß.

Der Aufstieg hat sich gelohnt und nach knapp 1200 Höhenmetern haben wir das Ziel erreicht. Es ist nicht das erste Mal, das wir hier heroben sind. Doch einen kleinen Unterschied gibt es: Es ist fast windstill, und das erlebten wir bis dato noch nie. Wir gönnen uns ein paar Minuten am Gipfel, bevor wir den Weg zurück ins Tal in Angriff nehmen. Vorsicht ist vor allem bei den ersten Höhenmetern geboten, denn hier sind Steinkontakte unvermeidbar.

Das Gelände ist zwar stark zerfahren, aber aufgrund der Weitläufigkeit finden wir dann doch noch den einen und anderen Pulverschwung. Zurück im Talkessel geht’s entlang des Zirbenweges hinaus zum Lager Walchen und zurück zum Auto.

Fazit: Wirklich viel Schnee liegt auch in der Wattener Lizum nicht, mit dem einen oder anderen Steinkontakt ist bei dieser Tour zu rechnen. Der große Pluspunkt dieser Tour liegt jedoch woanders: Vor allem bei etwas heiklerer Lawinensituation ist die Besteigung dieses Berges gut machbar. Vorausgesetzt man hält sich an die Regeln und wählt eine geeignete Spur. Infos: www.lawine.at (flex)