St. Johann i. T. – Am kommenden Wochenende steht wieder einer der größten Volksläufe Europas vor der Tür. Am 11. und 12. Februar geht der Koasalauf in St. Johann über die Bühne. „Die Schneelage ist perfekt. Das Kaisergebirge zeigt sich von seiner schönsten Winterseite. Wenn wir jetzt an den beiden Veranstaltungstagen noch Kaiserwetter haben, wird unser halbrunder Jubiläumskaiser zu einem absoluten Highlight. Optisch und sportlich“, so OK-Chef Fred Neuner. Das Organisationsteam ist bereits bestens gerüstet. Alle Vorbereitungen verlaufen planmäßig.

Der Samstag steht ganz im Zeichen der klassischen Langlaufbewerbe, 28 und 50 km. Am Sonntag gilt es, die gleichen Strecken im Skating-Stil zu absolvieren. Auf die Jahrgänge 2002 bis 2009 bzw. 2010 und jünger warten am Samstag wieder der Mini-Koasalauf und der Super-Mini-Koasalauf. Für alle Langlaufbegeisterten, die schon immer mal ihre Schnelligkeit unter Beweis stellen wollten, ist der K8 der optimale Einstieg. Auf einer 8 km langen Strecke können sowohl im klassischen als auch im Skating-Stil die Rennfertigkeiten überprüft werden.

Zwei Stunden lang heißt es schon am 9. Februar auf einer 2,6 km langen Runde beim Koasalauf Nightrace Gas geben. In 2er-Teams wird die Strecke frei abwechselnd im Freistil befahren, wobei das Team mit den meisten absolvierten Runden das Rennen gewinnt. Informationen bis hin zur Anmeldung zum Koasalauf sind unter www.koasalauf.at zu finden. (TT)