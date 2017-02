Innervillgraten – Ein neues Rad-Etappenrennen ist geboren: die „Tour of the Alps“, die dem Giro del Trentino nachfolgt. Die neue Tour führt durch Nord-, Ost- und Südtirol sowie durch das Trentino. Sie umfasst fünf Streckenabschnitte. Start ist am Montag, den 17. April, in Kufstein, von dort geht es über 142 Kilometer nach Innsbruck. Die zweite Etappe am 18. April hat ihr Ziel in Innervillgraten: Erste Herausforderung nach dem Start in Innsbruck ist der Anstieg nach Patsch, es geht weiter über Franzensfeste durch das Südtiroler Pustertal und über die Grenze nach Sillian. Dort wird die erste Sprintwertung ausgefochten. Dann radeln die Teilnehmer nach Lienz und über die Pustertaler Höhenstraße wieder nach Sillian. Von dort aus nehmen die Radler den Endspurt bis nach Innervillgraten. Das Ziel ist direkt im Dorfzentrum.

Beim Giro del Trentino, dem Vorgänger der Tour of the Alps, ist Osttirol seit 20 Jahren dabei, zuletzt 2016 mit einer Etappe nach Anras. (TT)