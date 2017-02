Absam – Eine „erhöhte Temperatur“ ist in Absam schon länger spürbar, doch jetzt ist das Fieber voll ausgebrochen: Nach fünf Jahren ist die Gemeinde am Sonntag wieder Schauplatz des großen Fasnachtsumzugs der Martha-Dörfer. Andreas Lutz, Obmann der veranstaltenden Absamer Matschgerer, erwartet zum traditionsreichen Treiben bis zu 10.000 Besucher. 600 Aktive ziehen durchs Dorf, im Hintergrund sorgen 300 Helfer als Ordner, Verpflegungspersonal oder Verkehrseinweiser für einen reibungslosen Ablauf.

Der aus den Reihen des Matschgerer formierte Umzugsausschuss werkt schon seit Frühjahr letzten Jahres an den Vorbereitungen. Offizieller Fasnachtsbeginn war in Absam wie immer erst nach dem 17. Jänner – an diesem Tag soll dort im Jahr 1797 das Muttergottesbild erschienen sein –, seither herrscht Hochbetrieb, etwa bei den Gasthausrunden der Matschgerer.

Höhepunkt ist aber natürlich der Umzug am Sonntag: Neben den Absamern sind auch die Milser Matschgerer mit dabei, ebenso die Thaurer und Rumer Muller, Musikkapellen aus Rum, Thaur und Absam sowie zehn aufwendige Umzugswägen, an denen die Absamer Vereine teils schon seit vielen Wochen geschraubt haben. Ab 11.30 Uhr ist der Ortskern gesperrt, die Veranstalter empfehlen eine Anfahrt per Shuttlebus ab Thaur oder Hall (ab 12.30 Uhr). Um 14 Uhr setzt sich der rund zweistündige Umzug an drei Startpunkten (Stainerstraße, Breitweg, Landgasthof Bogner) in Bewegung, wobei die Aufführungen durchgehend erfolgen, nicht an fixen Aufführungsplätzen.

Eröffnet wird der Umzug traditionellerweise von den Hexen, die mit ihren Reisigbesen symbolisch den Platz für die nachfolgenden Figurengruppen freikehren. Allen voran für den „Zottler“, eine grimmig-mystische Winterfigur, die lärmend, stampfend und springend auftritt. Die Absamer „Ausführung“ ist übrigens einzigartig: Die alten Zottlergewänder bestehen hier nämlich aus Wachsfransen, einem Abfallprodukt der einstigen Absamer Textilfabrik Herrburger & Rhomberg. Ein Blickfang ist auch der „Tschaggeler“ in seinem blauen Anzug mit farbigen Quasten, der „Klötzler“ mit den aufgenähten Holzklötzchen oder der „Flitscheler“, dessen Gewand aus getrockneten Maisblättern besteht. Besonders auffällig: der „Fleckler“, der einen Anzug aus bunten Stoffflecken und eine Spitzmütze trägt. Sonnig-heitere Stimmung verbreiten dann die tanzenden und schuhplattelnden Hiatluxer, die „Weißen“ und die prächtigen Spiegeltuxer: Letztere benötigen mit ihren bis zu zwölf Kilo schweren Masken mit bis zu 120 Zentimeter hohem Aufbau viel Gleichgewichtssinn und starke Nackenmuskeln. Der zottelige Bär, der Bock oder das „Fasserrössl“ runden das wilde Treiben ab.

Praktiziert wird in Absam natürlich auch der Brauch des „Abmullens“: Den symbolischen Fruchtbarkeitsschlag auf die Schulter erhalten hier übrigens nur Männer, den „Weiberleuten“ fahren die Fasnachtsfiguren stattdessen durchs Haar.

Der Eintritt zum Umzug beträgt 6 Euro (bis 14 Jahre frei), an den Eingängen stehen „fliegende Kassiere“ parat. (md)