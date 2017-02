Von Matthias Christler

Fulpmes, Neustift – Otto Krösbacher sitzt vor der vertäfelten Wand in der Stube seines Hotels in Neustift und blickt auf den Tisch, dessen Holzplatte kaum zu sehen ist, weil die vielen vergilbten Fotos, alte Zeitungsausschnitte und Tagebucheinträge so viel verdecken. Vor ihm liegt die Geschichte seiner Vorfahren, die seit „1600 im Stubai ansässig sind“, so steht es auf der ersten Seite der Chronik der Krösbachers. In zweijähriger Arbeit hat Otto Krösbacher versucht, alle Zweige des Stammbaums zurückzuverfolgen und mit Porträts, Hochzeitsbildern und Familienfotos, wie es sie heute kaum noch gibt, zu belegen.

Das 82-jährige Familienoberhaupt greift nach dem Band und fängt an zu blättern, Seite für Seite beginnt er Geschichten zu erzählen. Über seinen Urgroßvater, den ersten „Platzwirt“ aus dem Hause Krösbacher, der im 19. Jahrhundert als Metzgermeister in Fulpmes das Fleisch unter die Leute brachte – noch heute führt ein Krösbacher die Tradition als erster Fleischsommelier Österreichs weiter. Er erzählt von den vielen Musikern und dass seit ebenjenem Urgroßvater der Posten des Kapellmeisters in Fulpmes quasi als Erbrecht weitergereicht wird. Von 1867 bis heute.

Wie ist der Kapellmeister von heute mit dem von damals verwandt? Wie der Metzger mit dem vor fast 150 Jahren? „Leute aus der Familie haben mich immer wieder nach den Vorfahren gefragt. Da ich mich für Geschichte schon immer interessiert habe, habe ich vor zwei Jahren mit der Arbeit an der Chronik begonnen“, sagt Krösbacher, der dafür in Dachböden kramte und bei seinen Verwandten nachhakte.

Zwar begann der Stammbaum schon um 1600 in Fulp­mes zu wachsen, doch die ersten Bilder stammen von seinem Urgroßvater um 1880. Der hatte 16 Kinder. „Allein bei mir sind es schon mit allen Kindern und Enkelkindern 38 Leute“, zählt Otto Krösbacher auf und so könne man sich vorstellen, wie viele Verwandte es insgesamt geben muss. Wie viele genau, kann er nicht sagen, aber es muss eine vierstellige Zahl sein. Auch eine andere Frage wird nicht bis ins Detail geklärt, nämlich ob der Weiler Krösbach bei Neustift in direktem Zusammenhang mit der Familie steht. „Wahrscheinlich schon, aber ganz genau konnte ich es nicht herausfinden.“

Wichtiger war ihm ohnehin, ein Nachschlagewerk für seine Familie zu entwerfen. Etwa 50 Stück habe er bereits verschenkt. Er legt die rechte Hand auf den grünen Einband, auf dem in goldener Farbe das Familienwappen aufgedruckt ist, und sagt: „Das ist eine Grundlage, ich hoffe schon, dass meine Nachfahren die Chronik weiterführen.“

Für ihn waren die unzähligen Stunden und die Fahrten, zum Beispiel nach Brandenberg, wo er beim Ascherwirt einen Hinweis zu seiner Familie auf einer Tafel in einer Stube entdeckte, eigentlich keine Arbeit: „Mit der Zeit wird man fast süchtig danach. Ich bin jetzt zwar schon 82, aber durch die Beschäftigung mit der Chronik fühle ich mich zehn Jahre jünger.“ Sich so viele Gedanken zu machen über die Vergangenheit seiner Familie, habe ihn geistig fit gehalten. Obwohl auch dunkle Kapitel dabei waren, etwa bei seinem Großvater, der seine erste Frau und mehrere Kinder durch den Krebs verloren hatte. Sich im Gegenzug wenig Gedanken machen zu müssen über aktuelle Sorgen, trägt ebenso zu einem gesunden Leben bei: „Seit Generationen gibt es bei uns keine Erbstreitigkeiten, weil es immer schon zu Lebzeiten entschieden wurde.“

Falls es doch einmal zu Unstimmigkeiten komme, werde immer gefragt „was Mama, Papa und Opa getan hätten“. Er sagt klar: „Die Familie bedeutet mir sehr viel.“ Vor allem, wenn er auf die Seiten blättert, auf denen von seinem Großvater, ebenfalls Platzwirt und Metzgermeister in Fulpmes, die Rede ist, sprudeln die Geschichten nur so aus Otto Krösbacher heraus. „Ich bin neben ihm aufgewachsen und wir haben viel zusammen auf dem Feld gearbeitet. Er war im Gegensatz zu anderen Erwachsenen, z. B. denen in der Schule, immer offen und ehrlich, das hat mir gefallen.“

Ohne die Chronik würde wohl so manches in Vergessenheit geraten, wie etwa diese niedergeschriebene Episode aus dem Leben des Großvaters, geschildert von dessen Sohn: „Ein Betrunkener stänkerte lange Zeit in der Gaststube den Vater selbst und andere Gäste an. Auf einmal brach dem Vater die Geduld, er sprang auf, packte den Mann wie ein Kalbl (Vater war groß und stark), trug ihn so aus der Stube zur Haustür und warf ihn im Schwung auf den Kirchplatz. Tat’s und kehrte ruhig in die Stube zurück. Das imponierte uns Buben mächtig.“ Es sind launige Geschichten wie diese, die man auch noch nach vielen Generationen über seine Familie lesen will.