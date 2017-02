Von Angela Dähling

Jenbach — Die schöne Prinzessin, der coole Pirat, die lustige Biene, der rockige Elvis — einen Tag lang mal jemand anderer sein. Der Fasching macht es möglich. Und Monika Götz. Denn die Jenbacherin betreibt den einzigen Kostümverleih im Bezirk Schwaz. Rund 600 Kostüme hängen dicht an dicht in ihrem Handarbeitsgeschäft im Zentrum von Jenbach. Und im Regal stapeln sich Dutzende sauber beschriftete große Pappkartons, in denen die dazu passenden Perücken, Hüte und weitere Accessoires auf die Faschingsnarren warten.

Angefangen hat alles vor rund sechs Jahren. Die vielen Stoffe für Faschingskostüme fanden keinen großen Absatz. „Es näht sich halt kaum einer mehr selbst sein Kostüm. Eine Bekannte meinte, ich sollte es doch machen und die Kostüme dann verleihen", erzählt Götz. Gesagt, getan: Zwei Sommer lang ratterte die Nähmaschine fast durchgehend: Piraten-, Clown-, Chinesen- und Vampirkostüme entstanden. Mit jedem Jahr kamen neue dazu. Rund 200 Kostüme hat die Unternehmerin selbst entworfen und genäht, der Rest wurde dazugekauft und teilweise um größere Größen durch Selbstgenähtes erweitert.

Jeweils ab 6. Jänner beginnt der große Kostümverleih für den Fasching. „Die Frauen reservieren die Kostüme meist viele Wochen im Voraus. Junge Männergruppen entscheiden sich dagegen meist sehr kurzfristig", plaudert Götz aus dem Nähkästchen. Sie kennt ihre Kundschaft inzwischen genau: „Ältere Herren greifen am liebsten zu Sultan-, Scheich- und Musketierkostümen. Männer bevorzugen generell den Macho-Look: lieber Cowboy als Indianer. Gerne Mafioso, Ritter oder Batman. Ältere Damen lieben Prinzessinnenkostüme, jüngere gehen gerne als Charleston-Tänzerin." Zu lachen gibt es jedenfalls viel, wenn stundenlang zig Kostüme durchprobiert werden. Da mag der eine keinen Hut, der andere keine Perücke. Manche wollen's bequem und lustig, andere schön und sexy. Apropos Perücke: „Männer mit wenig Haaren bis Glatze greifen gerne zu Kostümen mit üppiger Haarpracht." Und was ist mit Männern in Frauenkostümen wie etwa einer Ballerina? „Das machen die wenigsten freiwillig, sie werden meist dazu genötigt. Aber einem gefiel das Conchita-Wurst-Kostüm so gut, dass er es mir nach dem Verleih abkaufte", sagt Götz.

Auch außerhalb der Faschingszeit herrscht rege Nachfrage nach Kostümen. Halloweenpartys hätten abgenommen, dafür sind Mottopartys an Geburtstagen Trend. Und welche Kostüme sind heuer der Renner? „Lange war es das ,Fluch der Karibik'-Thema. Aber jetzt steht Bollywood hoch im Kurs mit Maharadscha-Kostümen."

Faschings-Veranstaltungen im Bezirk

Silberregion Karwendel: Faschingsbälle: 17. Februar, 20.30 Uhr, im Veranstaltungszentrum Gallzein; 18. Februar, 20 Uhr, im VZ Jenbach. Schwazer Weibernacht am 11. Februar ab 19.30 Uhr. Unsinniger Donnerstag, 23. Februar: Das Stadtzentrum in Schwaz und das Jenbacher Ortszentrum werden den ganzen Tag zur Narrenzone.

Zillertal: Faschingsumzüge: 11. Februar, 16 Uhr, in Schlitters; 28. Februar, 13.33 Uhr, in Stumm. Faschingsbälle: 11. Februar, 20 Uhr, im Veranstaltungszentrum in Schlitters; 18. Februar, 20.30 Uhr, im Zellerhof-Dorfstadl in Zell; 25. Februar am Camping Aufenfeld (SVG Stumm); 27. Februar ab 20 Uhr Aufführungen am Stummer Dorfplatz.

Achensee, Wiesing: 23. Februar ab 14 Uhr Weiberfasching auf der Dorfstraße in Maurach; 25. Februar ab 20 Uhr Faschingsball im Gemeindesaal Wiesing; 28. Februar, 13.30 Uhr, Faschingsumzug in Wiesing.

Kinderfasching: 18.2., 14—16 Uhr, am Eislaufplatz in Stumm; 23.2., 14 Uhr, im Veranstaltungszentrum Gallzein; 26.2., 13 Uhr, Kinderfaschingsumzug in Zell.