Innsbruck — Nachbarschaft kann ein gedeihliches Miteinander sein. Häufig ist leider das Gegenteil der Fall: Lange aufgestauter Ärger drückt die Stimmung in der Wohnanlage. Beschwerden über „die da drüben" landen regelmäßig beim TT-Ombudsteam. Das Gespräch suchen, anstatt den Konflikt weiter aufzuschaukeln, raten wir in solchen Fällen und hoffen, dass dem Bemühen Erfolg beschieden ist. Gelingt es nicht, kann man sich Hilfe holen. Georg Mahnke, selbstständiger Experte für Bürgerbeteiligung und Moderation, kommt immer wieder als Krisenfeuerwehr im Wohnblock zum Einsatz. Wie er dabei vorgeht, schildert er im folgenden Gespräch.

In einer größeren Wohnanlage sind mehrere Parteien seit Jahren übers Kreuz. Lässt sich ein solches Muster überhaupt noch lösen?

Georg Mahnke: Konflikte wie diese haben tieferliegende Ursachen, die oft gar nicht zur Sprache kommen. Daher muss man den Betroffenen zunächst einmal wirklich zuhören. Nicht selten sind sie überrascht, wenn ich mir dafür viel Zeit nehme. Denn in großen Wohnanlagen wird kaum noch kommuniziert. Die Bewohner wissen nichts voneinander, haben keine Ahnung von den Problemen und Bedürfnissen ihrer Nachbarn. Wenn mir bewusst ist, dass der Schichtarbeiter nebenan den Schlaf untertags nachholen muss, kann ich darauf Rücksicht nehmen.

Lärm von nebenan, unerwünschte Haustiere, verschmutzte Müllhäuser, verstellte Wohnungszugänge, Dauerparker auf dem Besucherplatz — solche Beschwerden haben die TT-Ombudsstelle erreicht.

Mahnke: Ja, das sind Klassiker. Aber auch Kinderlärm führt oft zu Konflikten. Man würde nicht meinen, wie groß dieses Problem ist. Dabei ist es hausgemacht, es fängt schon beim Wohnbau an. Ältere Kinder brauchen zum Beispiel auch Rückzugsräume, wo sie unbeobachtet sind, sich austoben oder auch einmal verstecken können. Spielplätze ermöglichen das in der Realität aber nur selten. Meist sind sie mitten im Hof, wo jeder die Spielenden im Auge behalten kann. Also flüchten ältere Kinder und Jugendliche an unbeobachtete Orte wie Keller oder Garagen. Es kommt vor, dass sie dort Dummheiten begehen. Das gibt erst recht Ärger. Dabei ist die eigentliche Ursache ein lieblos gestalteter Spielplatz, der die bloße Norm erfüllt.

Konflikte in Wohnanlagen wären durch entsprechende Planung vermeidbar?

Mahnke: Davon bin ich überzeugt. Die Kernfrage sollte sein: Was können wir tun, damit das Zusammenleben vieler Menschen funktioniert? Als Bewohner ist man hier auf das Engagement des Bauträgers angewiesen. Man könnte aber auch politisch nachschärfen, wie in Vorarlberg. Dort ist in der Wohnbauförderung eine Einzugsbegleitung ab einer gewissen Anlagengröße vorgeschrieben.

Neue Mieter werden im Ländle beim Einzug an der Hand genommen?

Mahnke: Es gibt eigene Vorstellungsrunden mit den anderen Bewohnern und der Hausverwaltung bzw. dem Hausmeister. Man wird darüber informiert, an wen man sich mit welchem Anliegen wenden kann. Für Kinder und Jugendliche ist eine gesonderte Begleitung vorgesehen. Auch sie müssen sich in der Wohnanlage zurechtfinden, nicht nur ihre Eltern. Beim Einzug sind die Neuankömmlinge sehr motiviert, da fällt eine solche Begleitung meist auf fruchtbaren Boden.

In Tirol ist Baugrund knapp und teuer. Es wird daher „verdichtet" gebaut, möglichst viele Einheiten je Grundstück. Ist nicht auch das konfliktträchtig?

Mahnke: Das Problem der hohen Wohnkosten übertönt manch anderes. Maßnahmen, die das Zusammenleben der Mitbewohner positiv beeinflussen können, haben da einen schweren Stand. Doch Bauträger, die dafür auch Geld in die Hand nehmen, werden mit zufriedenen Bewohnern belohnt.

Das Gespräch führte Markus Schramek