Von Irene Rapp

Innsbruck – In Zeiten, in denen viele Vereine unter Mitglieder-Schwund stöhnen, kann der Österreichische Alpenverein (ÖAV) Gegenteiliges berichten.

Im Jahr 2016 freute man sich nämlich bundesweit über den Neueinstieg von 19.000 Personen. Im Jänner 2017 zählte man somit 521.575 Mitglieder, was einem Plus gegenüber 2015 von 3,7 Prozent entspricht. Allein in Tirol sind 106.102 ÖAV-Mitglieder registriert. „Damit sind wir nicht nur der größte Bergsportverein Österreichs, sondern auch der zweitgrößte Alpinverband weltweit“ sagt ÖAV-Präsident Andreas Ermacora.

Für ihn gibt es gleich mehrere Gründe, warum die Begeisterung für den alpinen Verein so groß ist. So ziehen die zahlreichen ÖAV-Kletteranlagen vor allem die Jugend an – ein Drittel der Alpenvereinsmitglieder ist jünger als 30 Jahre. Ein Trend, dem man weiter gerecht werden will: Am Innsbrucker WUB-Gelände soll bereits im Mai die von der Innsbrucker Sektion betriebene Kletterhalle eröffnet werden. „Mit rund 6200 Quadratmetern Kletterfläche die größte neu errichtete Halle der Welt“, so Ermacora. Dass dort auch das Bundesleistungszentrum für Kletterer stationiert werden wird, soll den Betrieb für Hobbykletterer nicht einschränken. Der Kletterbetrieb in der Tivoli-Halle wird eingestellt. Auch in Matrei am Brenner steht die Erweiterung der bestehenden Kletterhalle bevor.

Einen weiteren Grund, dem Alpenverein beizutreten, sieht Ermacora in der momentanen Sehnsucht nach dem Berg. „Die Leute suchen mit Familie und Freunden das Natur- und Gemeinschaftserlebnis.“ Ein Wunsch, dem der ÖAV mit seinen bundesweit 232 Schutzhütten und 26.000 Kilometern betreuter Wanderwege gerecht werde.

Aber nicht alle ÖAV-Mitglieder würden von diesem Angebot über der Waldgrenze Gebrauch machen. Ermacora: „Viele unterstützen uns mit unserem Beitrag auch nur aus dem Grund, weil wir uns als Anwalt der Berge und der Natur verstehen.“