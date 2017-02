Von Hubert Daum

Wenns – Während die rund 200 Wenner starke Abordnung die Tarrenzer Fasnacht besucht hatte, gab’s wohl einige Stoßgebete gen Himmel: „Bitte lass auch bei uns die Sonne so scheinen.“ Nun, zwei Tage vorher, ist man voller Freude: Die „G’wandle“ werden ebenfalls im Sonnenschein glitzern, der große Tag kann kommen.

All jenen, die einen plötzlichen Wildwuchs an Fasnachten orten, hält Komiteemitglied Lukas Scheiber entgegen: „Die Wenner Fasnacht ist sehr geschichtsträchtig. Bereits im 19. Jahrhundert ging man regelmäßig in die Fasnacht, das älteste Foto, das wir haben, stammt aus dem Jahre 1910 und zeigt den Schlusskroas vor dem heutigen Pitztaler Hof. Bereits in den 1950er-Jahren wurde ein Film gedreht, der fragmentarisch im Innsbrucker Medienzentrum archiviert ist.“ Man habe auch nicht die Imster kopiert, sondern gehe mit den traditionellen Masken, die es in Wenns immer schon gab, wie auf dem alten Foto zu sehen sei.

Und so grub man am Dreikönigstag das „Hexle“, eine Puppe, die die Fasnacht symbolisiert und auf die das „Hexenala“ aufpasst wie auf den eigenen Augapfel, mit viel „Hurra“ an dem Ort aus, an dem sie vor vier Jahren eingegraben wurde. Kleine oder große Fasnacht – der Enthusiasmus ist spätestens seit diesem Tag riesengroß.

Groß waren auch die Mühen der Vorbereitung. An den drei Wägen wird seit Monaten gearbeitet, Hunderte Frauenhände besserten in filigraner Handarbeit den Aufputz aus oder machten gar einen neuen. Die 18 Scheller tankten Kondition, um der fünfstündigen Belastung durch die bis über 30 Kilogramm schweren Schellen gewachsen zu sein. Die Roller trainierten die Leichtigkeit des Tänzelns. Bei den Proben durch das Dorf wurde vor allem ein Paar besonders beäugt: das „Kinderpaarle“, das in Wenns einzigartig ist und den Zug der Roller und Scheller anführen wird. „In der Nacht auf Sonntag werde ich wohl unruhig schlafen“, mutmaßt der 13-jährige Sebastian Maas, Scheller des Kinderpaares, „und nächstes Mal kann ich mit meinem Papa als Scheller-Roller gehen.“ Der Gipfel der Anspannung wird wohl am Sonntag beim Zwölfuhrläuten erreicht. Nämlich dann, wenn die Fanfarenbläser den erwarteten 2000 Fasnachtsfans den Beginn des großen Umzuges ankündigen. Ihnen wird der in Wenns traditionelle Hirschbergwagen mit dem Schloss Hirschberg als historischem Hintergrund folgen, dann die Musikkapelle und endlich das „Kinderpaarle“ und die Roller und Scheller mit Sackner und Spritzer, die Platz für den ersten „Kroas“ machen. Dann die Hexen mit Hexenmusik, die bei der Wenner Fasnacht eine tragende Rolle spielen wie auch Bär und Bärentreiber. Alle unterwerfen sich dem Ritual des Kampfes Winter gegen Frühling. Der Kampf gegen die Müdigkeit findet beim „Schlusskroas“ um 17 Uhr ein Ende, die Larven werden abgenommen. Es folgen vier weitere Jahre der Entbehrung.