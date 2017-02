Gaza – Der 13-jährige Mohammed al-Scheich aus dem Gazastreifen hat mit seiner enormen Biegsamkeit und verrückten Verrenkungen einen Weltrekord aufgestellt. Der Bub könne in einer Minute, mit der Brust auf dem Boden liegend, 38 Mal um seinen Körper herumlaufen, bestätigte eine Sprecherin von Guinness-Weltrekorde am Donnerstag in Dubai. Der alte Weltrekord habe bei 29 gelegen. Der Bub war zunächst nicht für eine Reaktion zu erreichen.

Mohammed al-Scheich, der den Spitznamen „Spinnenbub von Gaza“ trägt, hatte im vergangenen Jahr gesagt, er hoffe auf Frieden mit Israel und die Möglichkeit, irgendwann problemlos in andere Länder zu reisen. „Im Moment bin ich in Gaza gefangen“, sagte er. „Ich kann nicht weg und kann nicht einmal ins Westjordanland reisen.“ Es ist extrem schwierig für die Bewohner, den Gazastreifen zu verlassen. Israel und Ägypten haben eine Blockade über das Küstengebiet verhängt.

Mohammeds Verbiegungskünste fielen das erste Mal im Sommer 2014 auf. Seither arbeitete er mit einem Trainer - im vergangenen Jahr drei Tage in der Woche je vier Stunden. Der Bub hat trotz der Ausreiseschwierigkeiten im Jahr 2015 an der Fernsehshow „Arabs got Talent“ im Libanon teilgenommen. Er gewann zwar nicht, aber es stimmten 14 Millionen Menschen für ihn. Die Show machte ihn in der arabischen Welt bekannt. (APA/dpa)