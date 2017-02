Von Wolfgang Otter

Wörgl – Das 35. Stadtfest in Wörgl wird stattfinden. Und zwar am Samstag, 8. Juli, wie immer ab 14 Uhr im Stadtzentrum (Bahnhofstraße und Speckbacherstraße). Dies teilte Bürgermeisterin Hedi Wechner mit und trat allen derzeit in der Stadt kursierenden anders lautenden Gerüchten entgegen.

Eine Steuerungsgruppe unter dem Vorsitz von Vize-BM Mario Wiechenthaler hat sich nach dem Rücktritt des früheren Organisationsteams Gedanken über die Zukunft des Festes gemacht und legte nun im Rahmen einer Pressekonferenz das Ergebnis vor. Eines vorweg: Das Stadtmarketing bleibt aus haftungsrechtlichen Gründen offiziell Veranstalter, operativ wird jedoch die Arbeitsgruppe tätig sein.

Die Veranstaltung soll wieder ein Fest der Vereine, und hierbei ausschließlich Wörgler Vereine, werden, „aber back to the roots (zurück zu den Wurzeln, Anm.) wird nicht mehr möglich sein“, sagt Wechner. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen verhindern ein „rustikales Fest wie früher“.

„Wir wollen, dass jeder bei diesem Stadtfest auf seine Kosten kommt“, gab Kulturreferentin Gabi Madersbacher Einblick in das Programm. Das Fest soll in verschiedene (örtliche und thematische) Abschnitte aufgeteilt werden: Einer ist für die volkstümliche Unterhaltungsmusik vor dem Stadtamt vorgesehen, ein „stiller Teil“ in der Speckbacherstraße, in dem auch das Familienprogramm und eine Bühne mit einer Tanzlmusik Platz haben, ein weiterer in der Mitte der Bahnhofstraße für die Besucher mittleren Alters und schließlich einer im unteren Teil in Bahnhofsnähe mit der Komma-Kultur-Bühne, auf der heimische Bands auftreten, für die Jungen. Auch Gaukler und Akrobaten machen mit, „aber nicht mehr in dem Ausmaß wie im Vorjahr“, sagt Madersbacher.

Was die Musik anbelange, solle es keine gemeinsame Beschallung mehr geben. „Wir versuchen zu erreichen, dass sich mehrere Vereine für ihre Stände auf eine gemeinsame Musik einigen“, erklärt Madersbacher.

Zuletzt gab es heftige Diskussionen um die Marktstände, an denen Schmuck und Kleidung verkauft wurde, außerdem hatten auch Gastronomiebetriebe in der Straße geöffnet. Das widersprach der Idee der „Gründerväter“. Mit dem Stadtfest sollten nämlich auf Wunsch der Gastronomen die vielen einzelnen Vereinsfeste im Sommer eingedämmt werden. Andererseits ermöglichte es den Vereinen, ihre Vereinskasse aufzufetten, was gleichzeitig die Stadtkasse in Sachen Vereinssubventionen entlastete.

Wiechenthaler und sein Team ziehen einen Schlussstrich unter diese Verkaufsstände, außer unter die der Süßigkeitenhändler. Süßigkeiten könnten die Vereine nämlich nur schwer anbieten. Damit verzichten die Veranstalter auch ganz bewusst auf Einnahmen. Diese betrugen zwischen 50.000 und 60.000 Euro, ohne die der Vereine. „Das ist sich immer fast pari mit den Ausgaben ausgegangen“, sagt Wiechenthaler. Bei einem Plus wurde das Geld zurückgelegt, um einen allfälligen Abgang abzudecken. Das wird weiter so gehandhabt.

Die Eintritte und Beiträge für die Vereine bleiben gleich, wobei für die schönsten Stände Geldpreise vergeben werden. Wie viele Gäste heuer kommen werden – zuletzt waren es bis zu 15.000 –, hänge stark von der Zahl der teilnehmenden Vereine ab.