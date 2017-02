Von Brigitte Warenski

Innsbruck – Siggi Hobel kann es kaum erwarten, bis er am 3. März in München beim Casting zeigen kann, was er draufhat. Es ist der Tag, an dem entschieden wird, ob der Malermeister aus Rum als einziger Tiroler mit dabei sein wird beim härtesten TV-Hindernisparcours der Welt.

Im Sommer 2016 holte RTL das Format „Ninja Warrior“ nach Deutschland, eine actionreiche Show, die bereits in den USA, in Japan und in Großbritannien große Erfolge feierte. Insgesamt traten letztes Jahr 240 Athleten in vier Vorrunden an, um ihre Sportlichkeit unter Beweis zu stellen. Schon jetzt ist klar, dass Siggi Hobel alles geben wird. „Vor drei Jahren habe ich in Mexiko einen Mann kennengelernt, der bei der US-Ninja-Warrior-Show mitgemacht hat. Von da an war klar, dass ich das auch will“, sagt Siggi Hobel. Seit einem Jahr trainiert er für die große Herausforderung täglich rund zwei Stunden. „Wald- und Berglauf mache ich ja schon seit acht Jahren, dazu kam noch Ruder-, Kraft- und Parcourstraining und Training in der Kletterhalle“, erzählt der Rumer, der sein Alter als Geheimnis bewahren will. Damit Hobel rundum fit ist, steht ihm Fabian Hochheimer als Coach zur Seite. „Siggi läuft wie ein junges Reh. Aber bei diesem Wettbewerb musst du ein kompletter Athlet sein. Es geht auch darum, sehr komplexe Bewegungsmuster schnell auszuführen und extrem komplexe Kraftübungen zu meistern“, sagt Hochheimer, der u. a. als Klettertrainer für den Nachwuchs-Wettkampfkader des Alpenvereins Innsbruck arbeitet und mit seiner Firma „Climbletix“ Technik-, Kraft- und Mentaltraining für Kletterer anbietet.

Dass Siggi Hobel bereit ist, an seine Grenzen zu gehen, daran besteht kein Zweifel. „Der Zweite ist der erste Verlierer“, sagt Hobel, der sich mit Hochheimer nach dem Krafttraining auf den Weg in die Tivoli-Kletterhalle macht. Klettern ist für Hobel neu, „das hab’ ich vorher noch nie gemacht. Aber ich habe keine Höhenangst und so geht es für mich nur darum, die Technik zu lernen.“ Knapp zwei Wochen bleiben den beiden, um weiter an Kraft, Schnelligkeit und Ausdauer zu arbeiten. Damit das Casting direkt in den TV-Showring führt, wird Fabian Hochheimer mit dabei sein in München. „Ich werde auf alle Fälle mitfahren, um Siggi anzufeuern“, erzählt der Klettertrainer. Wie viele Teilnehmer heuer einen Platz in der Show ergattern können, will man bei RTL noch nicht verraten. Fix ist jedoch, dass das TV-Event im Juni über die Bühne gehen wird. 2016 konnte keiner der Frauen und Männer den Titel „Ninja Warrior Germany“ ergattern. Als einziger der 28 Final-Teilnehmer meisterte Oliver Edelmann den ersten Parcours-Run und wurde damit zum „Last Man Standing“.