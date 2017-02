St. Gilgen – Zweimal wollte es nicht sein, die Natur hatte etwas dagegen, in Form eines Lawinenunglücks vor drei Jahren und eines verheerenden Erdbebens in Nepal vor zwei Jahren. Heuer will der blinde Extrembergsteiger Andy Holzer aus Osttirol erneut versuchen, den Gipfel des Mount Everest zu besteigen. Sein Vorhaben teilte der 50-Jährige am Donnerstag bei einem Vortrag an der St. Gilgen International School den 150 Schülern aus 20 Nationen mit. Die haben selbst ein Projekt laufen, bei dem eine Gruppe die sieben höchsten Gipfel der Alpen erklimmen will. „Folgt eurer Leidenschaft und lasst euch nicht von Rückschlägen entmutigen“, sagte er den Schülern.

Für ihn startet sein drittes Everest-Abenteuer Anfang April, zwischen 10. und 25. Mai wird er – wenn die Bedingungen es zulassen – den Aufstieg wagen. (chris)