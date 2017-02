Mit Bildern tut man sich oft leichter, nur schwer in Worte zu Fassendes auf den Punkt zu bringen: Schmetterlinge im Bauch. Bis über beide Ohren verliebt. Auf Wolke sieben schweben.

Lauter Umschreibungen für die Phase der Verliebtheit, in der man dem Himmel so nahe zu sein scheint wie sonst selten im Leben. Auch Monika Wogrolly, Psycho- und Sexualtherapeutin aus Graz, verwendet Bilder, wenn es um die Liebe, um die Phase nach dem großen Herzflattern und dem Ablegen der rosaroten Brille geht.

Denn das kommt wie das Amen im Gebet, dass nämlich „diese rauschartige Verliebtheit, die einer Psychose ähnelt, nach spätestens sechs Monaten vorbei ist“. Und dann steht man vor der einen großen Frage: „Will man in diese Beziehung investieren wie in eine schöne Wohnung oder ein schönes Haus, auf dass nach der Verliebtheit die Liebe kommt oder will man das nicht?“, so die Liebes-Expertin.

Damit dieses Gebäude nicht wie ein Kartenhaus zusammenfällt, braucht es allerdings Realismus. „Die romantische Liebe ist mit dem Leben auf Dauer nicht vereinbar“, sagt Arnold Retzer, deutscher Arzt, Psychologe und Privatdozent für Psychotherapie an der Universität Heidelberg. Denn Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen und schizophrenieähnliche Symptome, die man im ersten Liebestaumel verspürt, würden es unmöglich machen, einen normalen Alltag zu leben.

Was bei Frischverliebten im Körper vor sich geht, zeigen Untersuchungen, bei denen deren Gehirnströme in einem Computertomografen gemessen wurden. Das Ergebnis: Die Gehirne wiesen dieselben Aktivitäten auf wie jene von Kokain-Konsumenten. Die Organe von Beziehungs-Veteranen, die 15 bis 20 Jahre zusammen waren, zeigten hingegen andere Muster. Und zwar Muster, die mit Gelassenheit in Verbindung gebracht werden.

„Die Liebe ist ein Kulturprodukt, eine Vorstellung, von der wir glauben, wie eine Beziehung auszusehen hat“, sagt Retzer. Sie sei die Vorstellung von Exklusivität, von ungehemmter, unzensierter und unselektierter Kommunikation, die Vorstellung, dem anderen alles zumuten zu dürfen, was gerade die Synapsen streift. Ziel ist es, ein Herz und eine Seele zu werden. Oder ein Kugelmensch, wie ihn bereits Platon beschrieben hat.

Das klingt romantisch, bleibt aber eine Illusion. Denn auch Kugelmenschen haben Ecken und Kanten. Spätestens beim ersten Kind geht der Exklusiv-Status verloren, nämlich dann, wenn eine ungehemmte Kommunikation nicht mehr möglich ist und aus den Liebenden ein Team wird, das darüber diskutiert, wer in der Nacht aufsteht und die Windeln wechselt. Vor allem Paare, die kurz nach dem Kennenlernen Eltern werden, hätten Probleme. „50 Prozent aller Trennungen von Neo-Eltern, die sich erst ein Jahr kennen, finden im ersten Jahr nach der Geburt statt“, so der Psychologe.

Trotz all dieser nüchternen Fakten ist die romantische Idee auch im Jahr 2017 nicht überholt. „Es sehnt sich doch jeder im Grunde seines Herzens nach Liebe“, bringt es Wogrolly auf den Punkt. Dieses große Gefühl bzw. der Wunsch danach erfährt laut Retzer sogar eine Wertsteigerung.

Kein Wunder, leben wir doch in einer Zeit, in der man in vielen sachlichen Geschäftsbeziehungen steckt und auf vielen Hochzeiten tanzt, was die Sehnsucht nach dem Hafen, wo man in Ruhe ankern kann, umso größer macht.

Gleichzeitig weiß man auch, dass dieses zarte Pflänzchen Liebe gut gepflegt sein will. Sogar dann, wenn schon ein Baum daraus gewachsen ist. Dennoch vergisst man oft darauf. Weil man zu viel um die Ohren hat oder weil die Kinder die Hauptrolle spielen. „Und weil heutzutage Individualismus und Narzissmus – siehe Donald Trump – salonfähig geworden sind“, sagt Wogrolly. Steht das Ich zu sehr im Vordergrund, leide allerdings das Wir darunter.

Liebe, so hart wie das klingen mag, bedeutet ständige Arbeit. Retzer vergleicht dieses Unterfangen mit einem Kunstprojekt. „Es gibt Künstler, die ihrem Bild Farbe hinzufügen und es gibt Bildhauer, die ihrem Werk etwas wegnehmen. Dieses Weglassen tut auch der Paarbeziehung gut. Ein Weglassen von falschen Vorstellungen und Erwartungen und dem Glauben, den Partner ändern zu können.“

Wie etwa das Trugbild, den perfekten Partner finden zu können. „Heutzutage wird uns immer wieder mitgeteilt, dass das möglich ist“, betont der Psychologe. Blond, beruflich erfolgreich, nicht über 1,90 Meter? Im Internet gibt es dafür eigene Matching-Programme, die die richtige Partnerkonstellation zusammenstellen. Aber was ist schon perfekt? „Gut genug ist auch nicht schlecht“, meint Retzer.

Die Verlockung der Mega-Partnerbörse World Wide Web kennt auch Wogrolly. „Ich habe Klienten, die sich alle zwei, drei Monate im Internet einen neuen Partner suchen. Die sagen, warum soll ich mich herumschlagen mit Beziehungsproblemen und die nicht bereit sind, sich tiefgehend in eine Beziehung einzulassen.“ Womit Wogrolly bei ihrem nächsten Bild von der Liebe ist: „In eine Wohnung stellt man sich doch auch nicht irgendetwas hinein, sondern sucht sich schöne Möbel aus.“

Wie ein Schmetterling

Oberflächlich wie ein Schmetterling dahinzuflattern, sei also eine Option. Auf Dauer allerdings keine sehr erfüllende, wie Wogrolly meint. Sich auf den anderen voll und ganz einzulassen, würde hingegen eine Dimension der Liebe zum Vorschein bringen, die es in der Verliebtheitsphase nicht gibt. „Wenn sich die Gefühle als beständig erweisen, wenn sich die Verliebtheit als Liebe entpuppt, dann ist das ein beglückender Zustand. Das ist wie ein richtiger Tanz, einander ergänzend, einander im anderen findend, das ist der schönste Zustand überhaupt.“

Und mit welchen schönen Stücken will die Wohnung ausgestattet werden, auf dass man sich möglichst lange in ihr wohl fühlt? „Autonomie ist wichtig“, rät die Expertin. Jeder solle z. B. seine Freunde behalten, auch einmal ohne den anderen etwas tun. „Sonst wird die Liebe symbiotisch und einer vom anderen abhängig.“

Erotik und Sexualität seien weitere Grundpfeiler einer erfüllenden Liebesbeziehung: Experimentell bleiben, sich auf eine erotische Entdeckungsreise begeben und seine Wünsche anzusprechen, gehöre ebenso dazu wie Händchenhalten oder Kuscheln. Bleibt noch die Entwicklungsfähigkeit: „Sobald die Beziehung in Ritualen erstarrt, die Wiederkehr des Immergleichen der Fall ist, dann ist Feuer am Dach“, sagt die Expertin. Man müsse sich miteinander entwickeln wollen, „das ist zwar mit Aufwand verbunden, gleichzeitig aber bereichernd und beglückend“.

Stellt sich die Frage: Haben es Menschen leichter, wenn sie von vornherein mit realistischen Erwartungen in eine Beziehung gehen? „Wenn das möglich wäre, dann ja“, antwortet Retzer. Aber das ist es nicht. „Man kann sich auch nicht auf Vorrat rasieren. Man muss seine Erfahrungen machen, daraus lernen. Und mit zu viel Realismus kommt eine Beziehung wahrscheinlich gar nicht zustande“, meint Retzer, der mit seinem Buch „Lob der Vernunftehe: Eine Streitschrift für mehr Realismus in der Ehe“ Erfolge gefeiert hat. Mit Vernunftehe sei aber nicht eine wie früher arrangierte Ehe gemeint, sondern eine, die vernünftig geführt wird. Denn: „Vernunft weiß um ihre Grenzen und Begrenzungen.“

Mit der Liebe in die Werkstatt

Doch was tun, wenn sich einem auf diesem Weg Gräben auftun? Wenn die Liebe im tückischen Alltag unterzugehen scheint – Unverständnis, Untreue, scheinbar unüberbrückbare Differenzen der Fall sind? Warum nicht auch einmal einen Paartherapeuten aufsuchen, rät in so einem Fall Wogrolly. „Mit einem Auto, das kaputt ist, sucht man ja auch eine Werkstatt auf.“

Und vielleicht ist ja anschließend doch wieder etwas von diesem Feuer spürbar, das einst im ganzen Körper so heiß gelodert hat. (Irene Rapp, Nicole Strozzi)