Von Catharina Oblasser

Lienz – Immer wieder wünschen sich die Lienzer, dass die närrische Zeit in der Stadt mit viel Trubel, Masken, Unterhaltung und Humor gefeiert wird. Selbst zur Tat schreiten wollen allerdings die wenigsten: Zu diesen gehören nun Tina Wallensteiner, die den Verein obere Altstadt vertritt, Ex-Gemeinderat und ÖVP-Sekretär Charly Kashofer, Musiker Mike Wilhelmer und Thomas Widemair, Obmann der Osttiroler Theatergruppen. Widemair hat in Sachen Fasching genügend Erfahrung: Er steuerte seine Pointen stets bei den Sillianer Faschingssitzungen bei, die es aber inzwischen nicht mehr gibt.

„Wir veranstalten heuer zum Auftakt ein großes Fest am Johannesplatz“, erklären die vier. Los geht es am Faschingdienstag, den 28. Februar, um 11.30 Uhr. Um 15 Uhr findet die Prämierung der besten Masken statt. In der Jury sitzen neben der Bürgermeisterin auch der ein oder andere Promi. Neben Speis und Trank gibt es viel Musik, unter anderem von Lukas Maroner alias DJ Night, und einen Clown für die Kinder.

„Die Veranstaltung heuer soll der Startschuss zu einem lebendigen und ereignisreichen Lienzer Fasching der Zukunft sein“, meinen Widemair und Kashofer. Schon ab 2018 könnte es auch Faschingssitzungen geben, daran wird gearbeitet. Die Sitzungen sollen nicht nur Lienzer Verhältnisse aufs Korn nehmen, sondern sich auf den gesamten Bezirk beziehen. Das kreative Potenzial ist vorhanden, davon ist Widemair als Theaterobmann überzeugt. „Es gibt in Osttirol eine reiche Theaterlandschaft mit vielen talentierten Gruppen. Da bin ich auch für den Fasching zuversichtlich.“

Einst war Lienz eine Faschingshochburg, erinnert sich auch Tina Wallensteiner. „Es wäre schön, wenn wir das wiederbeleben könnten.“ Allerdings haben sich die Zeiten geändert, was den humorvollen Verriss von Personen und Institutionen betrifft, weiß Widemair. „Früher war jemand beleidigt, wenn er nicht in der Sillianer Faschingssitzung vorgekommen ist. Heutzutage steht man bei jedem Witz schon mit einem Fuß vor Gericht.“

Noch vor dem Trubel am Faschingdienstag werden am Rosenmontag die Kiwanis wieder Krapfen für den guten Zweck verkaufen, und zwar in der Rosengasse. Für jede Dame gibt es eine Rose.