Perücken, Masken und sogar ganze Sets, von Kopf bis Fuß abgestimmt, mit Anzug, roter Krawatte, der blonden Haarpacht als Perücke und roter „Make-Amerika-Great-Again“-Kappe – Donald Trump ist derzeit überall. Nicht nur in den Nachrichten, sondern auch in vielfacher Ausführung als Faschingskostüm in Online-Shops. Als wäre der eine echte Donald Trump nicht für viele bereits zu viel. Sogar als von Mexiko bezahlte Mauer kann man dieses Jahr im Fasching gehen, ein entsprechender Overall wird im Netz angepriesen.

Auch in Tirol wurden schon erste Trumps gesehen. „Täglich kommen zwei, drei Leute und wollen eine Trump-Maske“, erzählt Geschäftsführer Günter Mayr von Fasching Möldner in Innsbruck. Jedes Jahr vor Halloween und Fasching herrscht hier Hochbetrieb. Eine Mutter sucht zwischen den Kostümständern gerade nach einem Piratenkostüm für ihren Sohn. Derartige Klassiker gehen natürlich immer noch.

Ansturm auf Trump-Masken

Gerade sind die Trump-Masken ausgegangen. Die Lieferung nachbestellter Gesichtsimitate des 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika sind aber bereits auf dem Weg. Kein Einzelfall, auch im Netz sind viele Trump-Kostüme schon ausverkauft. Man behilft sich mit einer eigenen Zusammenstellung und Kreativität: Heino-Perücke (zumindest sieht die Frisur des Schlagerstars der präsidialen Haartracht nicht ganz unähnlich), dunkler Anzug (ist meistens vorhanden), rote Krawatte (ebenfalls), USA-Flaggen-Pin und eine rote Kappe. Und nicht die Schminke für den orangen Teint vergessen. „Fantastic!“, würde das Original wohl sagen. Dann muss nur noch der richtige Gesichtsausdruck vor dem heimischen Spiegel geübt werden: Unterkiefer nach vorne schieben und den Mund zu einem O formen. Man will sich schließlich am Faschingsdienstag nicht blamieren.

Fast gleich beliebt wie die Verkleidungen als US-Präsident sind bei Mayrs Kunden übrigens auch die Masken der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel. Am Faschingsdienstag einmal für „Angie“ gehalten werden, das führt die Tiroler zu Mayr. Passende Hosenanzüge dürfen dabei natürlich nicht fehlen.

Erschreckende Clowns

Neu auf den diesjährigen Faschingsfesten dürften dagegen die Horrorclowns sein. Vor Halloween waren die zuvor hauptsächlich in Amerika gesichteten Gruselgestalten auch in Europa gesichtet worden. Jetzt im Fasching dürften sie wieder aus ihrem Winterschlaf erwachen. „Die Masken gehen heuer durch die große Präsenz dieses Themas sehr gut“, sagt Mayr mit Blick auf drei unterschiedliche Horrorclown-Fratzen.

Wie gut, dass bei diesen Gestalten die Hüter von Recht und Ordnung meist nicht weit sind. Ob als Cowboy, Sheriff, Detektiv, Geheimagent oder klassischer Polizist, die Dauerbrenner wie auch Prinzessinnen und Feuerwehrmann dürfen nicht fehlen und bringen dem Markt hohe Umsätze. Die Faschingsartikel-Hersteller aus unserem nördlichen Nachbarland machten laut dem Deutschen Verband der Spielwarenindustrie letztes Jahr einen Umsatz von mehr als 288 Millionen Euro. „Die Leute wollen jedes Jahr etwas Neues oder aber ihnen fehlt ein Accessoire zu ihrem Lieblingskostüm“, erklärt Mayr. Manchmal ist bei allzu heftigem Faschingsirrsinn wohl auch das ein oder andere Kostümteil verloren gegangen, das dann im nächsten Jahr nachgekauft werden muss. Linsen, falsche Zähne und Bärte, Hexenhüte und Handschellen, es gibt wohl kein Outfit, das sich aus dem riesigen Angebot nicht zusammenbasteln ließe.

Bleibt abzuwarten, was am Faschingsdienstag passiert, wenn Trump auf Darth Vader trifft. Oder auf Superman. (Philipp Schwartze)