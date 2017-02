Ischgl – Martin Mattle gilt als einer der besten Berg- und Trailläufer Tirols/Österreichs. Der Mathoner (Ischgl) krönte sich etwa mit dem Juniorenstaatsmeister im Berglauf, etliche Tiroler Meistertitel im Berg- und Crosslauf sowie zahlreiche Tagessiege bei diversen Laufsportveranstaltung quer durch Österreich hat der 25-Jährige längst zu Buche stehen. Solche Erfolge kommen nicht von selbst.

Die Region rund um die Friedrichshafener Hütte (Valzur), welche quasi vor Mattles Haustür liegt, zählt zu seinen bevorzugten Trainingsgebieten. Etwa fünf Mal pro Woche steht dabei im Winter die Skitour auf die „Hohen Köpfe“ auf dem Programm. Und dies seit Jahren. Aber warum gerade die Hohen Köpfe? „Ich ziehe mir vor der Haustür die Skier an und marschiere los. Das ist bequem. Die Tour ist zudem meist ziemlich sicher, sofern man sich an die Normalroute hält und vor allem landschaftlich ist es dort gewaltig lässig“, verrät uns Mattle. „Besonders vom Gipfel aus ist der Blick in Richtung Süden, also etwa ins Jammtal oder in Richtung Piz Buin unglaublich schön für mich“, fügt der Paznauner Bergfuchs ergänzend hinzu. Ob Mattle Recht hat?

Wir haben uns diese Woche selbst davon überzeugt und können es nur bestätigen.

Und diese Route führt uns zum Gipfel: Von Valzur aus, genauer gesagt in „Piel“ beim Parkplatz Friedrichshafener Hütte, starten wir die Tour. Der Parkplatz (begrenzte Parkmöglichkeit) ist kostenlos und etwa 50 Meter oberhalb der Straße in Richtung Galtür zu finden.

Der erste Teil der Tour führt uns durch ein Waldstück nach oben. Wir entscheiden uns, den schmalen Wanderweg, den Sommerweg, zu nehmen. Es muss gesagt sein: Anfängern ist definitiv die breite Forststraße zu empfehlen, da der Waldsteig speziell bei Frühjahrsbedingungen ziemlich glatt und rutschig sein kann.

Mehrmals die Forststraße querend, erreichen wir schließlich die Waldgrenze und freies Skigelände. Bereits hier ist uns klar, warum Martin Mattle von einer Tour mit herrlichem Blick spricht. Die Aussicht ins Paznauntal ist wirklich fantastisch.

Der erste steilere Anstieg, der aber keineswegs schwierig ist, steht uns bevor. Diesen Teil bringen wir zackig hinter uns und erreichen das sanfte Almengelände der Muttenalpe. Wow! So ein lässiges Skigelände mit noch genügend Pulver für uns. Auf diese Abfahrt freuen wir uns jetzt schon. So viel steht fest.

Zur rechten Hand, mitten auf der Alpe, liegt wunderschön gelegen die Friedrichshafener Hütte (2138 Meter), die im Winter allerdings geschlossen ist. Nichtsdestotrotz. Es lohnt sich, auf der Sonnenterrasse kurz Platz zu nehmen und hier eine erste Pause einzulegen. Aber Vorsicht: Es ist so gemütlich hier, dass man die Zeit schnell vergisst und am liebsten sitzen bleiben würden.

Aber unser Ziel ist nicht die Friedrichshafener Hütte, es sind die Hohen Köpfe, auf die wir hinauf wollen. Doch dafür müssen wir noch etwa 500 hm hinter uns bringen.

Über den breiten Talkessel folgen wir der Aufstiegsspur über schön gestuftes Gelände in Richtung Westen. Es wird wieder steiler. Nördlich und am Fuße der Hohen Köpfe vorbei – in einer leichten Linkskurve – erreichen wir einen Sattel. Den größten Teil der Tour haben wir geschafft. Entlang des Grates erreichen wir nach fünf Minuten und mit den Skiern das Gipfelkreuz der Hohen Köpfe (2608 Meter).

„Martin Mattle, jetzt wissen wir, warum du fünf Mal pro Woche mit deinem Husky Jack hier heroben stehst!“ Das Panorama, das wir auf den Hohen Köpfen bei strahlendem Sonnenschein nämlich erleben dürfen, ist wirklich grandios. Und wir sind alleine auf dem Gipfel. Unglaublich.

Irgendwie sind wir von der Landschaft so fasziniert, dass wir auf die Gipfeljause total vergessen. Lediglich einen Schluck Tee gönnen wir uns.

Das Gelände ist entlang der Aufstiegsroute, auch das muss gesagt sein, ziemlich verspurt. Aber aufgrund der Weitläufigkeit gibt es für uns noch genügend Platz, herrliche Pulverschwünge in den Schnee zu ziehen. Lässig.

Auch wenn die Anreise aus Innsbruck für knapp 1100 Höhenmeter nicht gerade kurz scheint, das Abenteuer Paznauntal hat sich schon jetzt mehr als gelohnt.

Zurück bei der Friedrichshafener Hütte gönnen wir uns noch einmal eine Pause auf der Sonnenterrasse der Hütte, bevor es über den präparierten Forstweg, der auch bestens für einen Rodelausflug geeignet ist, zurück zum Auto und ins Tal geht.

Fazit: Der Ausflug ins Paznauntal hat sich mehr als gelohnt. Die Tour auf die Hohen Köpfe kann als mittelschwer eingestuft werden und ist mit knapp 1100 Höhenmetern für durchschnittliche Tourengeher leicht zu schaffen. Auf einer Schönheitsskala von zehn, verdient diese Tour zu Recht acht Sterne. (flex)