Mandarfen – Er ist der einzige auf Zeit ausgetragene Freeride-Bewerb Österreichs: der Pitztal Wild Face. Hier gilt es für Skifahrer und Snowboarder, die schnellste Linie vom Start ins Ziel zu finden. Am 25. Februar ist es wieder so weit: Am Start stehen sieben Ski-Damen, 47-Ski-Herren sowie vier Snowboard-Damen und zwölf Snowbord-Herren.

Eigentlich ist die klassische 4,6 km lange Strecke jene vom 3172 Meter hohen Mittagskogel über 1500 Höhenmeter hinunter nach Mandarfen. „Nach 2016 macht aber leider auch heuer Frau Holle einen Strich durch die Rechnung“, heißt es seitens der Veranstalter. Die Originalstrecke müsse „in dem Fall im wahrste Sinne des Wortes links liegen bleiben“. In einer Woche wird nämlich vom Linken Fernkogel aus der Pitztal Wild Face in Angriff genommen.

Der 3278 Meter hohe Gipfel ist vor allem wegen der geplanten Verbindungsbahn zwischen Pitztaler und Ötztaler Gletscher bekannt. Außerdem trifft sich heuer sein 125-Jahr-Jubiläum der Erstbesteigung (am 30. August 1892 standen Zeno Diem und Fritz Gaibel am Gipfel). Auf die Extremsportler wartet dort eine 2,5 km lange Abfahrt über 828 Höhenmeter.

Bevor sich aber die Athleten im waghalsigen Sturzflug ihre Bahnen vom Linken Fernerkogel suchen können, wartet ein anstrengender Aufstieg: Von der Bergstation des Gletscherexpresses ist der Gipfel mit Tourenski in etwa zwei Stunden erreichbar. Die Zuschauer haben es in der Eis­arena, die sie über den Notweg mit Ski erreichen, leichter. Die Streckenbesichtigung ist am Freitag, am Samstag, den 25. Fe- bruar, startet der Pitztal Wild Face um 12 Uhr. (TT, pascal)