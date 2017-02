Opernball 2017

Opernball-Probe im Video: Für die Debütanten wird es ernst

Für die 144 Debütanten-Paare geht es vor dem Wiener Opernball in die Zielgerade. Ein letztes Mal vor der großen Generalprobe am Mittwochabend in der Staatsoper konnten die Jungdamen und Jungherren am Wochenende an der von Tanzprofi Roman Svabek gestalteten Choreografie feilen.