Von Irene Rapp

Leutasch – Es war einmal ein kleines Skigebiet, für das es irgendwann einmal kein Geld mehr gab. So könnte die Geschichte vom Kreithlift in der Leutasch starten. Im Ortsteil Weidach findet sich diese Anlage mit drei Liften am breiten Rücken eines Berges – zum Skifahrenlernen ideal, würde man meinen.

Im Herbst vergangenen Jahres wurde jedoch bekannt, dass der Besitzer – der Leutascher Hotelier Robert Krismer – den Betrieb finanziell nicht mehr schupfen kann. Seitdem stehen die Lifte des einzigen Mini-Skigebiets in der Leutasch still.

Wer die Geschichte weiterschreiben will: „Um rund 2,5 Millionen Euro kann man die Anlage kaufen – dazu gehören u. a. 16.000 Quadratmeter Grund, die Lifte, ein Hotel, eine Quelle und eine Alm“, erzählt Krismer – so gesehen eigentlich ein Schnäppchen. Apropos Alm: Gleich neben der Bergstation des stillgelegten Liftes findet sich die kleine Hochmoos-Alm, und die ist zum Glück in diesen Tagen trotz aller Stille rundherum bewirtschaftet.

So kommt man hin: Im Leutascher Ortsteil Weidach findet sich der Kreithlift. An der ehemaligen Talstation finden sich Parkplätze für Pkw (kostenlos). Zunächst geht man auf einer kleinen Asphaltstraße in Richtung Nordwesten zur so genannten Seewaldsiedlung. Nach rund 200 Metern zweigt dann links im Wald die Rodelbahn ab (Achtung – keine Beschilderung vorhanden).

Der Aufstieg führt zunächst durch lichten Mischwald, mäßig steil zieht sich die breite Bahn aufwärts. Am Rand des Weges befindet sich zwar eine Beleuchtung, diese ist mit der Einstellung des Skigebiets aber ebenfalls Geschichte geworden. Präpariert wird die Bahn jedoch nach wie vor vom Tourismusverband Leutasch und am vergangenen Montag bedeutete das entspannten Rodelgenuss.

Für größere Kinder ist diese Bahn aus zwei Gründen ideal: Erstens ist die Hochmoos-Alm in rund einer Stunde erreichbar. Zweitens weist die Strecke kaum scharfe Kurven oder extreme Steilheit auf. Und dass man einmal die Skipiste kreuzt, ist in diesem Winter ebenfalls kein Problem – es sind ja keine Alpin­skifahrer mehr unterwegs.

Dennoch ziehen sich genug Spuren die Hänge hinauf und hinab: Skitourengeher haben das Gebiet offensichtlich ebenso für sich entdeckt wie Schneeschuh-Geher. Zur Hochmoos-Alm führt aber auch eine Langlaufloipe – eine schwarze, geht es doch ein wenig bergauf.

Wenn man mit der Rodel auf der Bahn die Piste gequert hat – von hier hat man übrigens einen tollen Blick ins Tal und auf Leutasch –, gelangt man wieder in ein Waldstück. Bei einer Wegteilung hält man sich rechts und dann ist es nicht mehr weit, bis man die kleine Hochebene mit Bergstation und Hochmoos-Alm erreicht hat.

Hier auf 1358 Metern herrscht Ruhe: Man sitzt vor der Alm auf einer Bank oder in einem der Liegestühle und kann so richtig die Bergwelt genießen. Hohe Munde und die Gipfel des Wetterstein- gebietes sind zum Greifen nah, vor der Munde (2662 m) erheben sich die so genannten Katzenköpfe (1378 m). In einigen Karten lautet der Name der Hochmoos-Alm daher auch Katzenkopfhütte.

Am vergangenen Montag hatte die Alm geschlossen, ansonsten ist sie aber jeden Tag geöffnet. In der Einkehr sorgen derzeit zwei Italiener für Speis und Trank – nämlich Frederico Bonaso aus Venedig und Mattia Buttarelli aus Parma. Jetzt versteht man auch, warum an der Hüttenwand u. a. ein Schild hängt, dass hier Italienisch und Englisch gesprochen wird. Und dazu „a bisschen Deutsch“.

Angetroffen haben wir die beiden Italiener am Montag nämlich nicht, aber dafür mit einem von ihnen telefoniert. „Es ist ein traumhafter Platz, deswegen sind wir auch nach Tirol gekommen“, schwärmt Bonaso. Bis Ende Februar ist die Hochmoos-Alm noch sicher geöffnet, die genauen Öffnungszeiten danach weiß der TVB Leutasch.

Die Rodelfahrt ins Tal gestaltete sich am Montag entspannt-gemütlich. Man konnte noch bis ans Ende der Bahn fahren, da ja das unterste Stück im Wald liegt und daher gut geschützt ist. Und falls sich doch noch einmal kurz der Winter einstellen sollte, wie prognostiziert, dann dürfte das Rodelvergnügen noch einige Tage anhalten.

Alles in allem eine kleine, aber feine Rodelpartie. Vor allem, weil es sich auf der Terrasse der Hochmoos-Alm gut sitzen und ganz tiefenentspannt in die Gegend schauen lässt.