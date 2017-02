Fasching

Unsinniger in Tirol: Die besten Bilder vom Kinderfasching in Schwaz

In einigen Tiroler Orten wird am heutigen Unsinnigen Donnerstag das Faschings-Finale eingeläutet. In Schwaz, Jenbach oder Reutte treiben es die Narren traditionell bunt. Hier gibt es die Bilder vom Kinderfasching in Schwaz.