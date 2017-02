Das halbe Außerfern wird sprachlich den Tiroler Alemannen zugeordnet. Dieses Idiom wurde am Unsinnigen Donnerstag noch durch Hunderte Allgäuer verstärkt, die zum Umzug nach Reutte über die Grenze gekommen waren. Quasi ein grenzüberschreitendes alemannisches Narrentreffen war in Reutte im Gange – sicherlich einmal eine schöne EU-Förderung wert. Dem Veranstalter, der Faschingsgilde Reutte, waren 55 Wägen und Fußgruppen gemeldet worden. Der Zug der Themenwägen und Maskierten zog sich dann zweieinhalb Stunden lang hin. Im Festzelt am Billa-Parkplatz im Untermarkt ging die Sause bis in die späten Abendstunden.

Warum Sich-Verkleiden im Fasching in der Geschichte so beliebt war und immer noch ist, dafür lieferte eine Allgäuer Besucherin eine These: „Der Ursprung liegt sicher im Rollenwechsel ohne Klassenschranken. Gerne auch mit Sticheleien auf die da oben.“ Für diese Seitenhiebe auf die Obrigkeit waren am Donnerstag wieder die Breitenwanger Jungbauern verantwortlich, die mit einstudierten Sketches Lokalpolitik bis Thermenbesuche parodierten. Unter weiteren Opfern war auch BM Alois Oberer zu finden – Indianerinnen hatten ihn an einen Marterpfahl gebunden.

Das Wetter meinte es gut. Gefühlte 20 Grad sorgten dafür, dass jede Menge T-Shirts und nackte Haut zu sehen waren – ohne dass die Träger mit anschließenden Frostbeulen rechnen mussten.

Faschingsnarren regieren Schwaz und Jenbach

Konfetti wirbelte durch die Luft, strahlende Kinderaugen und unzählige Faschingsnarren in lustigen und auffälligen Kostümen da und dort. Der Unsinnige Donnerstag zählt in Schwaz und Jenbach wohl zu den wichtigsten Feiertagen im Jahr. Es herrscht Ausnahmezustand.

In der Silberstadt begeisterten Donnerstagvormittag rund 300 Kindergartenkinder mit blumigen und frühlingshaften Verkleidungen. Um 14 Uhr legten die großen Narren am Schwazer Stadtplatz los. Nach der Schlüsselübergabe an die Narrenbürgermeisterin stand die Schwazer Innenstadt kopf. Es wurde gefeiert, gesungen, getanzt und gelacht. Besonders viele Blicke zogen die drei Waldfeen auf sich. Den Sieg bei der Maskenprämierung schnappten ihnen nur noch die 16 Blumentöpfe der Entente Florale weg. Aus ihren Gießkannen floss das Geld für den Blumenwettbewerb in Strömen. Die Schwazer Altstadt platzte aus allen Nähten, besonders als die Brauchtumsgruppe einmarschierte.

Auch in Jenbach waren die Faschingsnarren los. Während der Trachtenverein unter dem Motto „Stars and Stripes“ agierte und eine perfekte Show am Südtiroler Platz bot, hatte sich der Figlclub dem Samba in Rio de Janeiro verschrieben. Als Tiere kostümiert trat die Bundesmusikkapelle auf und hatte schon am Vormittag die ersten Einsätze. Aber auch die Kleinen der Sektion Turnen des ATSV ernteten viel Applaus. Der Tradition entsprechend übernahm Klaus I. wieder die Schlüssel zum Marktgemeindeamt. Bis zum Dienstag wird die „Tengl-Tengl-Fahne“ den Vorplatz schmücken. Zu Ehrensenatoren der Narrengilde wurden Gabi Kirchmair (Trachtenverein) und DJ Max Pfanzelter ernannt. Was wäre aber der Jenbacher Fasching ohne den Hobbyzug, der heuer von Toreros begleitet wurde. (emf, zw) Unsinnige Weiber und der Karren

Die fasnachtsverrückten Nassereither kommen auch zwischen den Schellerläufen nicht ohne Larven aus: Am Donnerstag ging man in die „wilde Fasnacht“. Die ruppigen „Karrner“ spielten die Hauptrolle und verteidigten ihren Karren mit ihrer ganzen Manneskraft.

Den Kontrast dazu gab’s in Imst: Grazile Weiber regierten die Stadt und bekamen von den spalierstehenden Bürgern Applaus, darunter sogar der Bürgermeister. Hexen, Hochzeitler, Tratschweiber, Wiatige, Schamaninnen, der Mittelalterchor und viele andere teils aufwändig gefertigte Kostüme flanierten durch die verkehrsleere Innenstadt bis zum späten Ausklang im Cafe „Rosengartl“. (huda) Wehrhafte Wampeler, feurige Rösser und fluchende Schmiedegesellen

Farbenfrohes, wildes Fasnachts- und Faschingstreiben herrschte am Unsinnigen Donnerstag im Bezirk Innsbruck-Land: Beim Wampelerreiten in Axams trugen die kleinen und großen, dick mit Heu „ausgeschoppten“ Wampeler wieder einen symbolischen Kampf mit den Reitern aus – deren höchstes Ziel es wie immer war, die Kontrahenten auf den Rücken zu werfen. Das Duell steht sinnbildlich für das Ringen zwischen Winter und Frühling.

Weniger rau, aber nicht minder turbulent ging es in Hall zur Sache: Dort führte der Faschingszug vom Gerätehaus der Stadtfeuerwehr über die Bruckergasse in die Altstadt. Im Zentrum stand die traditionsreiche Haller Fasserrössl-Gruppe: Die streitbaren Schmiedegesellen und -lehrlinge beschlugen nicht nur das unzähmbare Ross, sondern versahen auch die Schuhsohlen der anwesenden Gemeindepolitiker mit glühenden Hufeisen. Die lautstarken Schellenschlager des Bindertanzvereins, große und kleine Hexen oder eine Linedance-Gruppe trugen ebenfalls zum bunten Gesamtbild bei. (md)