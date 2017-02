Der 61. Opernball wird erstmals Ihre Handschrift tragen. Mussten Sie lange überlegen, als Staatsopern-Direktor Dominique Meyer gefragt hat, ob Sie die Organisation übernehmen wollen?

Großbauer: Nein, ich habe sofort Ja gesagt, weil ich mit dem Haus ja seit Kindheitstagen verbunden bin. Trotzdem hätte ich mir nie träumen lassen, dass ich diese Aufgabe eines Tages anvertraut bekomme – für den Posten bewerben kann man sich ja nicht, man muss also warten, bis man gefragt wird.

Mit 36 Jahren sind Sie die jüngste Organisatorin der Ballgeschichte. Wann hat Ihre persönliche Geschichte mit dem Opernball begonnen?

Großbauer: Debütiert habe ich leider nicht, was mir bis heute leidtut. Und ich war auch noch gar nicht so oft „live“ am Opernball, mein erstes Mal liegt gerade einmal acht Jahre zurück. So gesehen habe ich eine recht kurze Geschichte mit dem Opernball – wobei ich ihn natürlich seit Jugendtagen vor dem Fernseher mitverfolgt habe.

Ihr Vater war 38 Jahre lang Posaunist bei den Wiener Philharmonikern, Ihr Mann Andreas Großbauer ist deren Vorstand. Als bekannt wurde, dass Sie auf Désirée Treichl-Stürgkh folgen, war mancherorts von Freunderlwirtschaft die Rede. Hat Sie das gekränkt? Großbauer: Nein – denn irgendwie war das ja zu erwarten, schließlich muss man ja auch mit Gegenwind rechnen, wenn man exponiert ist. Ich halte es da mit meiner 93-jährigen Oma, die immer sagt: „Jedem Menschen Recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann.“ Warum die Wahl auf mich gefallen ist, kann im Grunde genommen nur Dominique Meyer beantworten, aber ich mutmaße einmal, dass die Tatsache, dass ich mit Musik aufgewachsen bin und eine enge Verbindung zum Haus habe, sicher bei der Entscheidung mitgespielt hat. Und dass ich einen Werbe-Background mitnehme, ist für den Opernball ja auch nicht von Nachteil.

Sie sind Mutter eines fast dreijährigen Buben und waren bis zu dessen Geburt als selbstständige Agentur-Chefin tätig. Jetzt haben Sie das Etikett „Opernball-Mutti“ kleben und einen Fulltime-Job, für den Sie nicht bezahlt werden. Warum tun Sie sich das an? Großbauer: Als „Opernball-Mutti“ sehe ich mich nicht: Dem Frauenbild des Jahres 2017 entsprechend bin ich schlichtweg die Organisatorin eines gigantischen Projekts, das einen besonderen Stellenwert in Österreich hat und dementsprechend viel Management erfordert. Was meine Agentur-Tätigkeit angeht, muss man wissen, dass ich eine One-Woman-Show war: Ich habe keine riesige Agentur geleitet, sondern mich selbst verwaltet. Und gerade in dem Moment, als ich überlegt habe, wie ich nach meiner Karenzzeit wieder einsteigen soll, kam die Anfrage. Im Grunde genommen war das also der perfekte Zeitpunkt. Den Begriff „antun“ finde ich dabei falsch: Ich sehe das als wunderbare Herausforderung und ich freue mich über die Möglichkeit, in diesem besonderen Haus ein so besonderes Fest auf die Beine stellen zu können. Ex-Organisatorin Lotte Tobisch hat gemeint, dass es diesen Posten gar nicht bräuchte und die Oper den Ball selber auf die Beine stellen könnte. Es mag schon sein, dass es zur Zeit von Frau Tobisch tatsächlich keine eigene Opernball-Organisatorin gebraucht hätte. Aber die Zeiten haben sich verändert. Und wenn es innerhalb der Tradition eine Evolution geben soll, dann ist die Aufgabe, die ich nun innehabe, auf alle Fälle notwendig. Um in der Werbesprache zu bleiben, sehe ich mich als Creative Director – und in dieser Funktion will ich den Opernball stetig weiterentwickeln.

Bei Ihrem ersten Ball werden sich durchs ganze Haus Opern-Zitate ziehen. Haben Sie das Gefühl, dass der künstlerische Aspekt in den vergangenen Jahren zu kurz gekommen ist? Großbauer: Ich will die Vergangenheit jetzt gar nicht bewerten: Ich für meinen Teil wollte diesen Opern-Aspekt einfach noch stärker herausstreichen und damit auf spielerische und charmante Art die Hauptaufgabe des Hauses noch mehr in den Vordergrund rücken, um ganz tief in die Opernwelt einzutauchen. Abgesehen davon wird aber auch anderen Musikgenres eine Bühne geboten: So werden die Besucher etwa auf Jazz oder echte Volksmusik treffen.

Wird man Sie auch spielen hören? Sie sind ja studierte Saxofonistin.

Großbauer: (lacht) Nein, ganz sicher nicht! In meinem ersten Jahr werde ich auch so genug zu tun haben – da lasse ich gern den Profis den Vortritt. Zum Opernball gehört auch Richard Lugner, der stets für medialen Wirbel sorgt.

Nützt oder schadet er dem Ball?

Großbauer: Ich konzentriere mich auf meine Dinge und freue mich über jeden einzelnen Gast, ob prominent oder nicht prominent – und hoffe, dass viele auch unterm Jahr hin und wieder für eine Opern- und Ballettvorstellung ins Haus zurückkehren.

Europa wurde zuletzt von Terror-Anschlägen in Unruhe versetzt. Wie wirkt sich das auf die Organisation aus: Müssen die Sicherheitsstandards verstärkt werden?

Großbauer: Sie können versichert sein, dass die zuständigen Stellen im Haus in ständiger Verbindung mit den Behörden sind und für die Sicherheit der Gäste bestmöglich gesorgt ist. Viele Kritiker des Balls meinen, dass der pompöse Abend eine Realitätsflucht ist, die abgeschafft gehört. Ich sehe das naturgemäß anders: Bälle haben in Österreich eine lange Tradition, die man unbedingt fortführen muss. Zum einen, weil die Österreicher ein besonderes Gespür für Bälle haben, das einzigartig auf der Welt ist. Zum anderen, weil sich die Besucher auch unbändig auf so einen außergewöhnlichen Abend freuen. In meinen Augen ist nichts Verwerfliches daran, für ein paar Stunden die Welt auszublenden, um sich auf seine Seeleninsel zurückzuziehen. Mir ist es aber auch ein Anliegen, dass man an diesem Abend an Menschen denkt, denen es nicht so gut geht: Deshalb haben wir eine Reihe von Aktivitäten ins Leben gerufen, deren Erlöse karitativen Zwecken zugutekommen.

Auf welchen Tanz bzw. Tanzpartner freuen Sie sich am meisten?

Großbauer: Ich fürchte, dass ich gar nicht viel Zeit zum Tanzen haben werde. Ich möchte mir ja ein Bild von allen Räumlichkeiten machen und schauen, wie dort die Stimmung ist – und dafür brauche ich sicher einige Stunden. Mein Ziel ist aber schon, dass ich zumindest die letzten zwei, drei Walzer des Abends tanzend erlebe.

Ich nehme an, mit Ihrem Mann?

Großbauer: Nein, leider nicht. Er ist beruflich in New York – und das war fixiert, lange bevor wir wussten, dass ich den diesjährigen Opernball organisieren würde. Aber ich hoffe, der Herr Direktor lässt sich überreden.

Wann fängt die Arbeit für 2018 an?

Großbauer: Sie hat bereits begonnen – ich habe immer eine Liste dabei, damit ich mir etwaige Einfälle notieren kann.

Was wird man in Ihrer Opernball-Handtasche finden?

Großbauer: Auf jeden Fall mein Handy: Zum einen, weil ich immer erreichbar sein muss, zum anderen, weil ich natürlich das eine oder andere Foto damit schießen will. Ansonsten werde ich mir auch ein paar Taschentücher einstecken – in der Hoffnung, dass ich mir damit die Freudentränen trocknen kann.

Das Gespräch führte Christiane Fasching