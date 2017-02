Von Marco Witting

Innsbruck – Eigentlich ist ja noch Winter. Sowohl kalendarisch als auch meteorologisch. Gefühlt ist in den vergangenen Tagen aber der Frühling in Tirol ausgebrochen. Geht doch der 23. Februar 2017 als jener Tag in die Wettergeschichte ein, an dem die höchste jemals in Tirol im Winter registrierte Temperatur gemessen wurde. 21,2 Grad waren es am vergangenen Donnerstag in Jenbach. Und auch die nächsten Tage bleibt es frühlingshaft.

Auch gestern gab es Sonnenbrillenwetter in Tirol. Und heute kann die Temperatur auf knapp 14 Grad steigen. Manfred Bauer, Chef der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in Innsbruck, erwartet erst Mitte der kommenden Woche eine Kaltfront mit Schnee auf den Bergen. „Die sollte mehr als jene am Freitag bringen.“ Wobei es in den Tälern aber wohl eher Regen geben wird.

Doch die Frühlingsgefühle sind längst erwacht – schon bevor am Mittwoch für die Meteorologen diese Zeitrechnung beginnt. Die ersten Pollen fliegen bereits, die ersten Stühle werden auf die Terrassen gestellt und auch die Tier- und Pflanzenwelt ist schon fast bereit. ZAMG-Meteorologe Josef Lang hat sich für die TT aber noch einmal genau den Winter 2016/17 angesehen. „Viel Sonne und wenig Niederschlag wirken sich insgesamt betrachtet in einer tirolweiten Schneearmut aus“, erklärt er. Und das, obwohl der Jänner mit Schneefall und Kälte tiefwinterliches Flair vermittelt hat. Insgesamt fallen in Innsbruck durchschnittlich zwischen 82 Zentimeter Neuschnee. Heuer waren es 79 Zentimeter bisher – „die aber allesamt im Jänner gefallen sind“, sagt Lang. Deutlich zu wenig Schnee kam etwa in Seefeld zusammen. Hier gab es heuer rund 140 Zentimeter. Normalerweise sind es 220 Zentimeter. „Hochfilzen etablierte sich einmal mehr als das Tiroler Schneeloch“, erklärt der ZAMG-Meteorologe. Hier kamen gut drei Meter Neuschnee in den Wintermonaten zusammen.

Und noch einen Rekord brachten die Wintermonate: einen an Sonnenstunden. In Innsbruck gab es seit Beginn der Sonnenscheinregistrierung im Jahr 1906 noch keinen Winter mit über 400 Sonnenstunden. Heuer werden es rund 420 Sonnenstunden werden. Ein Plus von 35 % im Vergleich zu einem durchschnittlichen Winter.

Außerdem waren die vergangenen Monate auch zu trocken. Lang­anhaltende Hochdruckwetterlagen blockierten schnee- und regenbringende Tiefdruckgebiete auf ihrem Weg nach Tirol. „In Osttirol wird es der trockenste Winter seit Messbeginn werden“, sagt Lang, ein Niederschlagsdefizit von 70 bis 80 Prozent zeichnet sich ab. In Lienz werden nur knapp 30 mm Niederschlag zu Buche schlagen. Seit dem Beginn der Messungen im Jahre 1880 war hier kein Winter trockener.

Der nasseste Ort in Tirol war übrigens Kössen. Kleiner Trost für alle Saisonkartenbesitzer und Winterfans. Natürlich kann es auch in den kommenden Monaten noch zu einem Wintereinbruch kommen. Und wenn das Wetter heuer weiterhin so Achterbahn fährt, dann wäre jetzt bald eigentlich wieder ein Kälteeinbruch an der Reihe.