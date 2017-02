Inzing – Die Brüder Lukas und Dominik Gastl sind seit Jahren Aushängeschild des RSC Inzing. Die beiden sind mehrfache österreichische Meister im Ringen und üben diese Sportart seit ihrer Kindheit aus. Mit ihrem ebenfalls erfolgreichen Vereinskollegen (mehrfacher österreichischer Vizemeister) Schamil Feitl haben sie schon einmal gezeigt, dass sie nicht nur auf der Ringermatte eine gute Figur machen.

2016 schlüpften die drei bei einer Vereinsfeier zur Gaudi und um Geld in die Vereinskasse zu bringen in die Rolle der „Chippendales“. Nun wagen sich die drei erneut in neue Gefilde. Neben dem Ringertraining, „das sechsmal in der Woche stattfindet, arbeiten wir hart für das Casting für die RTL-Show ,Ninja Warriors‘“, erzählt Lukas. Am 4. März geht’s auf nach München, einen Tag nachdem auch der Rumer Siggi Hobel (die TT berichtete) um einen Platz in der großen Abendshow kämpfen wird. Das Ziel, das sich die Brüder gesteckt haben, ist klar: „Wir wollen die ersten Gewinner in Deutschland werden. RTL hat ja schon geschrieben, dass sie sich sehr auf uns freuen“, sagt Dominik. Auf die Idee, mit dabei zu sein, sind die beiden in den Pausen der Dschungelcamp-Show gekommen. „Da wurde Werbung für die Ninja Warriors gemacht und da dachten wir uns, es wäre cool, mitzumachen und zu zeigen, dass wir auch Kraft, Ausdauer und Geschicklichkeit mitbringen“, so Lukas. Schamil hat sich vor einiger Zeit mit dem Ninja-Warriors-Virus angesteckt. „Die Show kommt ja ursprünglich aus Amerika und ich habe sie mir schon im US-Fernsehen angeschaut.“

Für die Teilnahme am härtesten TV-Hindernisparcours im deutschsprachigen Fernsehen, der im Juni starten soll, ist den Tirolern keine Mühe zu groß. „Ich habe uns eigene Gerätschaften gebaut, die in der Trainingshalle des RSC Inzing aufgebaut sind“, so Lukas. Damit die Vorbereitungen das Maximalste bringen, haben sich die drei die Parcours aus der vergangenen Show und die Videos der vergangenen Castings angesehen.

Ob es nun klappt oder nicht, eines ist sicher: „Wir sehen uns nicht als Konkurrenten, wir pushen uns gegenseitig und unterstützen uns“, sagt Lukas. (wa)