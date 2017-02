Von Agnes Dorn

Pitztal, Kaunertal – Neben dem Ziel, das gesamte Gebiet zu einem einheitlichen, bezirksübergreifenden Landschaftsschutzgebiet zusammenzufassen, sind es vor allem die vielen großen und kleineren Projekte in der Region Pitztal-Fließ-Kaunertal, die den Stellenwert der einzigartigen Naturlandschaft nach außen hin sichtbar machen sollen. Der Bericht von Ernst Partl, Geschäftsführer des Naturparks Kaunergrat, bot der kürzlich tagenden Vollversammlung ein umfassendes Bild der diversen Aktivitäten: Um den Park auch für Besucher besser zu inszenieren, wurde bereits begonnen, ein Leit- und Orientierungssystem umzusetzen. Außerdem wurde die Umgebung rund um das Naturparkhaus so gestaltet, dass sie Besuchern eine „würdige Ankunftssituation“ bietet.

„Wir haben mit den NMS Pitztal und Fließ und den Volksschulen Fließ und Kaunertal bereits vier Naturparkschulen“, berichtet Partl. Mit insgesamt 51 Veranstaltungen habe man im vergangenen Jahr so viele Schüler wie noch nie begeistern können. Aber auch immer mehr Lehrende an den Universitäten Österreichs und Deutschlands nutzen die Gelegenheit, dem Naturpark wissenschaftlich zu begegnen. 64 Veranstaltungen brachten insgesamt 686 Teilnehmern die Schönheit der Region näher.

Auch die einzelnen Gemeinden profitieren in vielerlei Weise von dem Verein, der hauptsächlich mittels Förderprojekte Mehrwert für die Region lukriert: „Wir versuchen, bei jeder Gemeinde ihre Besonderheit herauszustreichen und das Schutzgebiet noch mehr mit Regionalentwicklungsprojekten zu vernetzen“, beschreibt Partl die Herangehensweise an die einzelnen Maßnahmen. Die Pflegepläne für den größten Trockenrasenkomplex Tirols, die Fließer Sonnenhänge, wurden fertig gestellt, nun soll ein Förderprojekt zur kleinflächigen Beweidung ausgearbeitet werden. Zudem wird auch die Forschungskooperation mit den Tiroler Landesmuseen fortgesetzt, die an einer Publikation über die Schmetterlinge im Naturpark arbeitet. Für einen Naturschutzplan auf der Alm werden derzeit maximal fünf Almen des Naturparks gesucht, die als Projektpartner zur Erfassung des naturschutzfachlichen Wertes und der almspezifischen Potenziale mitarbeiten wollen. Die Einreichung des Förderprojekts wird im Frühjahr erfolgen.

Im Kaunertal wurde im Zuge des Projekts „Braunelle-Schutzgebiet“ ein verbindliches Reglement für die Imker ausgearbeitet. „Der Bienenzuchtverein ist der Erste, der das Naturpark-Logo im Vereinslogo integriert hat“, freut sich Partl über die Zusammenarbeit zwischen Imkern und Naturpark. Zur Landwirtschaft und Tourismus umspannenden Plattform „Naturparkpartnerbetriebe Marke Kaunergrat“ zählen bereits 17 Hotels und acht Pitztaler Erlebnisbauern sowie 20 Direktvermarkter.

Das Steinbockzentrum in St. Leonhard stehe bereits in den Startlöchern, für die alte Mühle in Jerzens liege ebenfalls ein Konzept vor.