Von Hubert Daum

Sautens – Es war die letzte Gelegenheit für Fans des fasnachtlichen Brauchtums für heuer: In Sautens erlebte man gestern nach Tarrenz und Wenns das dritte Ritual im Kampf Frühling gegen Winter, der sich allerdings freiwillig geschlagen zu geben scheint. Egal. Der „Flitschelarlauf“, der mit anderen Fasnachten kaum vergleichbar ist und „Maschgarade“ genannt wird, widmet sich ohnehin mehr der Unterhaltung und der Fruchtbarkeit. „Das Fasnachtsfieber ist so groß wie bei den Großen“, bestätigt Obmann Richard Prantl den Enthusiasmus, „182 Maschgarar haben heute eine tragende Rolle.“

13 davon sehnten die Masch­garade besonders herbei: die „Flitschelar“, Hauptfiguren und Namensgeber, benannt nach den „Tirggenflitschen“, also den Blättern des Maiskolbens. Nach einer „unruhigen Nacht“ trifft man sich am Morgen der Maschgarade in der geschichtsträchtigen „Alten Senn“, wo die bis zu 30 Kilogramm schweren Flitschelargewänder auf ihren „Ausgang“ warten. Mit dabei auch die Fetzelar, das Gegenstück der einstigen reichen Bauern. Die nähten sich statt der Tirggenflitschen Stofffetzen auf. „Die Anspannung ist groß“, gibt Stefan Grüner zu, der zum achten Mal in das Flitschelarkostüm mit bis zu 5000 aufgenähten „Tirggenknöpfen“ schlüpft. Das Anziehen geschieht ob des enormen Umfanges allerdings in der Horizontalen. Grüner: „Wir liegen dabei wie ein Käfer auf dem Rücken, die Helfer müssen vom Schuhe­anziehen bis zum Vernähen alles machen und uns dann aufstellen.“ Gemeinsam geht es nun ins „Pirchet“, wo auch alle anderen Masken das Mittagsgeläut sehnsüchtig erwarten.

Die „Schandi“ verschaffen sich gleich mit Luftschüssen ihrer Dienstwaffen Respekt, sind sie doch die Ordnungshüter. Für die Musikkapelle – für diesen einen Tag die Militärmusik – war es eine Premiere: Zum ersten Mal wurde das nagelneue „Maschgarar-Lied“ geblasen und gesungen: „Mias Sautnar sei aus an b’sundere Holz“.

Wie wahr, bald wird klar, dass nicht alles ganz so ernst genommen wird. Maschgarar und Wägen bewegen sich nun in Richtung Hauptplatz mit Ehrentribüne, wo geschätzte 2000 Menschen die erste Aufführung erwarten. „Der Bearnreim“ – in anderen Fasnachten die Labara – wird als Erstes zum Besten gegeben. Missgeschicke einiger Dorfbewohner kommen nun in Gedichtform ans Tageslicht. Aber auch die anwesenden Politiker, LRin Beate Palfrader und LA Jakob Wolf, bekommen ihr Fett ab. Nun zeigen sich mit dem „Bärntolar und sei Weibele“ und den „Bauersleit“ weitere wichtige Figuren der Sautner Fasnacht.

Endlich passiert die mystische Abteilung den Vorführkreis: archaisch und mächtig die Fruchtbarkeitssymbole Flitschelar und Fetzelar, gefolgt von den Schallelar und Singeslar (statt des sonst üblichen Rollers). Mit dem kräfteraubenden Geschell soll der Winter vertrieben werden. Dann die Hexen und die Bären, die im Bärental von den Treibern eingefangen wurden und noch etwas wild sind.

Ein durchaus sehenswertes Schauspiel, das um 18 Uhr sein (feuchtes) Ende fand.