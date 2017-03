Kirchberg – Wie jedes Jahr heißt es „Wer friert – verliert“. Der Rodelverein Kirchberg lädt wieder zum Nacktrodeln ein. Der Kälte den Kampf ansagen und hüllenlos die Piste runtersausen – das wird wieder ein ganz besonderer Spaß beim Rodelrennen der ganz besonderen Art.

Am 4. März findet der Showdown zum Nacktrodelrennen am Gaisberg in Kirchberg statt. Die Strecke führt vom Speichersee Obergaisberg bis zum Gasthaus Obergaisberg. Um 12 Uhr startet die Aufwärmphase für alle Teilnehmer. Der Start des eigentlichen Highlights ist um 14 Uhr. Jeder Rodler erhält beim Start eine kurze Hose. Es gibt einen Shuttle-Service vom Gaisberg­lift zum Obergaisberg. Anmeldungen sind per Mail an rodelverein.kbg@gmail.com oder unter Tel. 0664 528 8446 möglich. (TT)