Der große Häuptling der Apachen hat fraglos bessere Zeiten erlebt. Winnetous Abenteuer, ein Fantasieprodukt des deutschen Schriftstellers Karl May (1842–1912), zählte für Heranwachsende einst zur Pflichtlektüre. Wälzer, in denen sich edle Helden und arglistige Schurken, Wüstensöhne und Greenhorns, kriegsbemalte Indianer und schießwütige Cowboys wüste Kämpfe liefern. Ausgetragen, je nach Façon, mit Pfeil und Bogen oder Revolver und Gewehr, jedenfalls aber aufmunitioniert bis zu den Zähnen.

Das gab genug Stoff für schließlich 90 Karl-May-Bände mit Schauplätzen rund um den Globus, zwischen dem Orient, Afrika und, die Phrase ist einfach zu verlockend, den unendlichen Weiten der nordamerikanischen Prärie. Lesestoff, der nächtens im Licht einer Taschenlampe unter der Bettdecke verschlungen wurde; die Zimmerbeleuchtung war da auf Geheiß der Eltern schon lange dunkel.

Und heute? Da mag manch ein Jungspund an ein asiatisches Reisgericht denken, wenn er Nscho-tschi hört, den Namen von Winnetous hübscher Schwester. Und Old Shatterhand, so heißt Winnetous muskulöser weißer Blutsbruder, würde auch als Pub-Name locker durchgehen.

Kein Vorwurf! Denn gesteigerte Aufmerksamkeit wird Karl May nur noch zu besonderen Anlässen zuteil. Gestern, am 25. Februar, war so einer: An diesem Tag vor 175 Jahren wurde der Vielschreiber in Sachsen geboren. Happy Birthday, sehr sehr nachträglich und posthum!

May war, wie soll man es sagen, ein komischer Kauz. Aus einfachen Verhältnissen stammend, geriet er immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt. Durch kleinere Gaunereien brachte er es in Summe auf acht Jahre hinter Gittern. Es dauerte, bis er schreiberisch Fuß fassen konnte. Seine Reisegeschichten, die Urform der späteren Winnetou-Romane, erschienen zunächst serienweise in Zeitschriften, ehe sie zu Bänden zusammengefasst wurden.

Der Held, das bin ich

Ganz unverhohlen setzte sich der Verfasser mit seinen literarischen Helden gleich. Fotos zeigen Karl May kostümiert und revolverbehangen als Old Shatterhand oder als Kara Ben Nemsi, der Hauptfigur der im Orient angesiedelten Erzählungen. May erweckte den Anschein, das (frei erfundene) Erzählte tatsächlich erlebt zu haben. Dabei bekam er den Wilden Westen Zeit seines Lebens nie zu Gesicht.

Der Innsbrucker Buchhändler Thomas Wiederin will den literarischen Nachlass des Ostdeutschen trotzdem nicht geringschätzen. „Das ist gut gemachte, spannende Unterhaltung, auch wenn die immer wiederkehrenden Landschaftsbeschreibungen einander schon sehr ähneln.“ Verkaufsmagnet ist das Opus allerdings keines mehr, weit gefehlt. „Wir hatten einige Winnetou-Taschenbücher im Sortiment. In fünf Jahren verkauften wir ein Exemplar“, beschreibt Wiederin die bescheidene Nachfrage.

Wird Karl May also vom Radar der Leserschaft verschwinden? Beim Karl-May-Verlag im deutschen Bamberg sieht man kein solches Szenario. Von hier stammen die grünen Hardbacks mit den Goldrahmen, wie sie anno dazumal viele Bücherregale zierten. „Wir verkaufen pro Jahr immer noch 50.000 Bücher aller 90 Karl-May-Bände“, sagt Verlagschef Bernhard Schmid. „Wenn es so schlecht um den Autor bestellt wäre, würde es unseren Verlag gar nicht mehr geben“, macht er deutlich. „May ist immer noch der meistgelesene deutsche Schriftsteller“, setzt Schmid nach: 100 Millionen verkaufte Bücher im deutschen Sprachraum, 200 Millionen weltweit in 57 Sprachen.

Im Winnetou (Band III) lässt Karl May den Titelhelden durch eine feindliche Kugel sterben. In der Welt der Literatur gibt der Ober-Apache aber auch heute noch Lebenszeichen von sich, wenn auch nur noch schwache. (Markus Schramek)