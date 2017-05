Von Andrea Wieser

Innsbruck – Eisesser allen Alters, aufmerksame Kinder, ganze Schulgruppen, Touristen, mehrere Mütter mit schlafenden Babys in Kinderwagen, eine Gruppe Obdachlose oder vorbeihastende Geschäftsleute, die auf einmal langsamer werden. So oder so ähnlich sieht das Konzertpublikum von Gregor Blösl aus.

Der Tiroler Pianist (37) spielt nicht in Sälen, sondern auf der Straße. Seit erstem März diesen Jahres ist das in Innsbruck genau organisiert. „Ich habe aktiv an der Regelung mitgearbeitet“, meint Blösl. Musiker können nun drei Mal Nachmittags um 14, 16 und 18 Uhr für je eine Stunde außer montags in Innsbruck spielen. Die Lizenz muss vorweg für rund 65 Euro die Woche bei der Stadt geholt werden. Es ist ein neuer Versuch, Straßenmusik von der Bettelproblematik abzugrenzen und die Qualität der Darbietungen zu sichern.

Ausgangspunkt für Blösls Straßenmusikerversuche war vor vier Jahren aber gar nicht Innsbruck. „Entstanden ist das ganze aus der Idee heraus, den Urlaub damit zu finanzieren“, erinnert sich der Komponist an die ersten Erlebnisse in Nizza auf der Strandpromenade. Dort lernte er, dass andere davon leben können und wollte das auch.

Als Künstler eigentlich der Avantgarde-Musik verschrieben, merkte er schnell, dass es Kompromisse braucht, um auf der Straße Publikum zu generieren. „Ich lernte, dass ich die Menschen hier nicht mit Improvisationen, sondern mit prägnanten Melodien erreiche. Ich habe nur rund zwanzig Sekunden, um einen Passanten zu erreichen“, meint Blösl. Deshalb gibt es im Repertoire etwa auch Stücke von Yann Tiersen, dessen Melodien aus dem Film „Die wunderbare Welt der Amelie“ weltberühmt sind oder „Clocks“ der britischen Band Coldplay mit einem der berühmtesten Klavierintros der Popgeschichte. Wünsche von Passanten wie „Kennst du Frank Sinatra?“ werden aber nicht erfüllt.

Ob Menschen verweilen, kann der Künstler meist erst im Nachhinein erfassen. Denn einerseits ist da die Konzentration und zum anderen bleiben viele hinter dem Pianisten stehen, um die Tastatur zu sehen. „Das kann ich natürlich verstehen, aber es kommt vor, dass ich fertig bin, mich vorsichtig umdrehe und erst dann merke, wie viele Menschen mir gerade zugehört haben.“ Aber manchmal kann er es auch ahnen, wenn hinter ihm ein Kind halb zu den Eltern, halb zu ihm ruft: „Nochmal, nochmal!“ Das sind die guten Momente. Oder wenn der Applaus kommt. Dann weiß er, dass das Publikum nicht nur da ist, sondern auch mit Ohr und Herz dabei war.

Blösl hat mit seinem Klavier in den letzten Jahren viele Kilometer gemacht. Er reiste nach Paris, Lyon, Luxemburg, spielte in Berlin und regelmäßig in München, bis ihm der Zwang mit der Umweltplakette zu teuer wurde. Sein alter VW-Bus ist nicht gedacht dafür. Jetzt hier in Innsbruck ist die Sachlage bei weitem eleganter. Blösl ist hier zu Hause und rollt sein unhandliches Instrument, wenn das Wetter passt, schlichtweg auf einem selbstgebauten Wagen zum Auftrittsort bei der Annasäule oder dem Stadtturm. Zwei Meter entfernt werden die CDs aufgestellt, die für acht Euro zu haben sind, und natürlich ein Hut. „Da war schon alles drinnen, von gar nichts bis zu einem Hundert-euroschein. Und der großzügige Spender hat sich nicht mal zu erkennen gegeben.“

Die Zuhörer sind so bunt, wie die Stadt, in der der Musiker spielt. In Nizza sprach ihn einmal Pianist Olivier Mallory, einer der renommiertesten Chopin-Interpreten in Frankreich, an. Er setzte sich sogar selbst ans Piano. Und auch in Nizza traf er seinen größten Helden. „Ich weiß noch, wie ich aufschaue und Keith Jarrett kommt mit seiner Frau auf mich zu.“ Der Pianist, der für seine Improvisationskunst seit Jahrzehnten euphorisch gefeiert wird, stand an der Strandpromenade und plauderte mit ihm.

In Innsbruck arbeitet Blösl abseits der Straße gerade an einem Elektronik-Projekt, einer Filmmusik und an seinem ersten Konzert mit Eigenkompositionen. Ein paar wenige lässt er in sein Straßenspiel schon einfließen. Und das funktioniert besser, als erhofft.

„Üblicherweise muss man sich in einer Innenstadt schon mit lauten Tönen durchsetzen, als ich aber letzte Woche in der Innsbrucker Altstadt gespielt habe, ist mir aufgefallen, dass es hier außergewöhnlich ruhig ist, und dadurch kann ich endlich wieder feinfühlige Spielweisen verwenden. Das freut mich am meisten.“